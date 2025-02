Embajada de Estados Unidos en Panamá anuncia cambios en la renovación de visas sin entrevistas

Escuchar audio noticia

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó este jueves 27 de febrero de 2025 que se redujo a 12 meses, o menos, el requisito de vencimiento de la visa para renovar dicho documento de no inmigrante sin necesidad de presentarse a una entrevista en persona.

En un comunicado, explicó que el Departamento de Estado revocó a nivel mundial la autorización emitida durante la pandemia de la covid-19 en 2021, la cual ampliaba la exención de entrevista a los solicitantes cuya visa hubiese expirado hasta 48 meses antes de la nueva solicitud.

Con los cambios recientes, destacó la embajada, solo podrán calificar para el programa de exención de entrevista aquellos solicitantes cuya visa anterior, de la misma categoría, haya expirado menos de 12 meses antes de la nueva solicitud.

Los demás requisitos para ser elegibles para la exención de entrevista se mantienen. De acuerdo con la embajada, estos son los siguientes: solicitar la visa de no inmigrante en su país de nacionalidad o residencia; no haber sido rechazado anteriormente para una visa (a menos que dicha negativa haya sido superada o eximida); y no tener inelegibilidades aparentes o potenciales.

Los funcionarios de la sección consular podrán requerir entrevistas según el caso, aclaró la embajada.

“Aquellos solicitantes que completaron su solicitud antes del 14 de febrero y calificaron para eximirse de la entrevista podrán ser llamados para una entrevista en persona”, añadió.

Asimismo, la sección consular revisará las solicitudes de visa caso por caso. “De requerirse la entrevista, el solicitante será notificado directamente a través de los medios de contacto proporcionados en la solicitud”, detalló.

Para más información o para verificar el estado de su solicitud, la embajada puso a disposición la siguiente página web: https://ais.usvisa-info.com/es-pa/niv.