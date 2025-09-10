Embajada de Estados Unidos ‘on the road’ y el buque USS Sampson regresa a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, vuelve a visitar provincias en el interior del país.

Este miércoles 10 de septiembre estuvo en Santiago, Veraguas, y en la península de Azuero, al tiempo que la sede diplomática informó sobre el arribo del destructor USS Sampson a aguas panameñas.

Acompañado de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino y del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, el embajador Marino Cabrera hizo una visita al hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, de Santiago, donde 24 médicos militares de Estados Unidos realizarán cirugías oculares.

Asimismo, el diplomático sostuvo reuniones con autoridades locales: el alcalde de Santiago, Eric Jaén y la gobernadora de Veraguas, Kassim Portugal.

En Azuero, se reunió con dos diputados: Ronald De Gracia, de Realizando Metas (RM) y Julio De la Guardia, de Cambio Democrático (CD).

El diputado De Gracia recientemente se unió al grupo parlamentario sobre China, IPAC, por sus siglas en inglés, a cuya juramentación acudió el Embajador Marino Cabrera, quien mantiene una activa agenda anti ‘influencias extranjeras malignas’.

“Bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, trabajaré con Panamá para fortalecer lazos, reforzar la seguridad, contrarrestar influencias externas malignas y promover la prosperidad de Estados Unidos y Panamá“, dijo Marino Cabrera en la publicación donde anunció la reunión con los diputados en Azuero.

Me reuní con Ronald De Gracia y Julio De La Guardia para avanzar en la colaboración en beneficio de la región de Azuero y de ambas naciones.

Las cirugías de cataratas de hoy son solo el inicio. Bajo el liderazgo del presidente Trump, trabajaré con Panamá para fortalecer lazos,… pic.twitter.com/PuXbGDEr1t — Embajador Kevin Marino Cabrera (@USAmbassadorPAN) September 10, 2025

Desde su acreditación el pasado 5 de mayo de 2025, el embajador ha realizado giras a distintas provincias del país, incluidas Colón, Panamá Oeste y Coclé.

El regreso de Sampson

Al tiempo que se desarrollaba la gira por el interior del país este miércoles, la embajada estadounidense anunció sobre el regreso del buque destructor USS Sampson a aguas panameñas.

El buque ya había estado en Panamá entre el 17 y el 18 de agosto, según informó el Departamento de Estado estadounidense, a la vez que medios internacionales reportaron su paso por Panamá el 2 de septiembre, en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela.

El despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe responde a una lucha contra el llamado ‘Cartel de los Soles’, que según los estadounidenses, opera desde Venezuela.

De acuerdo a medios internacionales, se han movilizado hasta 9 buques estadounidenses, de los que dos han sido observados en aguas panameñas: el USS Sampson y el USS Lake Erie.

La Prensa preguntó a la Embajada de Estados Unidos en Panamá sobre las razones del más reciente arribo del USS Sampson a aguas panameñas, así como si su eventual tránsito por el Canal de Panamá estaría siendo pagado o bajo algún tipo de mecanismo de compensación. Al cierre de esta edición no se ha recibido respuesta.