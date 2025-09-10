Panamá, 11 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PRESENCIA

    Embajada de Estados Unidos ‘on the road’ y el buque USS Sampson regresa a Panamá

    Mario De Gracia
    Embajada de Estados Unidos ‘on the road’ y el buque USS Sampson regresa a Panamá
    La primera dama de la República y el embajador de Estados Unidos en Panamá en una gira en el interior del país. Tomada de @USembpan

    El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, vuelve a visitar provincias en el interior del país.

    +info

    Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’

    Este miércoles 10 de septiembre estuvo en Santiago, Veraguas, y en la península de Azuero, al tiempo que la sede diplomática informó sobre el arribo del destructor USS Sampson a aguas panameñas.

    Acompañado de la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino y del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, el embajador Marino Cabrera hizo una visita al hospital Luis ‘Chicho’ Fábrega, de Santiago, donde 24 médicos militares de Estados Unidos realizarán cirugías oculares.

    Asimismo, el diplomático sostuvo reuniones con autoridades locales: el alcalde de Santiago, Eric Jaén y la gobernadora de Veraguas, Kassim Portugal.

    En Azuero, se reunió con dos diputados: Ronald De Gracia, de Realizando Metas (RM) y Julio De la Guardia, de Cambio Democrático (CD).

    El diputado De Gracia recientemente se unió al grupo parlamentario sobre China, IPAC, por sus siglas en inglés, a cuya juramentación acudió el Embajador Marino Cabrera, quien mantiene una activa agenda anti ‘influencias extranjeras malignas’.

    “Bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, trabajaré con Panamá para fortalecer lazos, reforzar la seguridad, contrarrestar influencias externas malignas y promover la prosperidad de Estados Unidos y Panamá“, dijo Marino Cabrera en la publicación donde anunció la reunión con los diputados en Azuero.

    Desde su acreditación el pasado 5 de mayo de 2025, el embajador ha realizado giras a distintas provincias del país, incluidas Colón, Panamá Oeste y Coclé.

    El regreso de Sampson

    Al tiempo que se desarrollaba la gira por el interior del país este miércoles, la embajada estadounidense anunció sobre el regreso del buque destructor USS Sampson a aguas panameñas.

    Embajada de Estados Unidos ‘on the road’ y el buque USS Sampson regresa a Panamá
    Foto del buque USS Sampson compartida por la Embajada estadounidense este miércoles 10 de septiembre. Tomada de redes sociales.

    El buque ya había estado en Panamá entre el 17 y el 18 de agosto, según informó el Departamento de Estado estadounidense, a la vez que medios internacionales reportaron su paso por Panamá el 2 de septiembre, en medio de las tensiones entre Washington y Venezuela.

    El despliegue naval de Estados Unidos en el mar Caribe responde a una lucha contra el llamado ‘Cartel de los Soles’, que según los estadounidenses, opera desde Venezuela.

    De acuerdo a medios internacionales, se han movilizado hasta 9 buques estadounidenses, de los que dos han sido observados en aguas panameñas: el USS Sampson y el USS Lake Erie.

    La Prensa preguntó a la Embajada de Estados Unidos en Panamá sobre las razones del más reciente arribo del USS Sampson a aguas panameñas, así como si su eventual tránsito por el Canal de Panamá estaría siendo pagado o bajo algún tipo de mecanismo de compensación. Al cierre de esta edición no se ha recibido respuesta.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Traslado del aeropuerto de Albrook a Panamá Pacífico costaría más de $100 millones. Leer más
    • Pilotos de F-16 venezolanos que sobrevolaron buques de Estados Unidos ‘estarían actuando bajo amenazas de Maduro’. Leer más
    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la segunda fecha en el grupo de la selección de Panamá. Leer más
    • Minsa ordena suspender el registro sanitario y el retiro del mercado de desodorantes y perfumes. Leer más