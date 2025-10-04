Panamá, 04 de octubre del 2025

    DIPLOMACIA

    Embajada de Venezuela en Panamá reactiva servicios consulares y entrega de pasaportes

    Getzalette Reyes
    La Embajada de Venezuela en Panamá reactiva sus servicios consulares.

    La Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Panamá informó este viernes 3 de octubre sobre la reactivación de sus servicios consulares, dirigida a sus connacionales y al público en general.

    Como parte de esta reactivación, se llevará a cabo una jornada especial de entrega de pasaportes y prórrogas que permanecían bajo resguardo de la Sección Consular. La actividad se efectuará los días lunes 6 y martes 7 de octubre de 2025, en horario de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., y estará dedicada exclusivamente a la entrega de estos documentos, sin excepción.

    A partir del miércoles 8 de octubre, se retomará la atención consular regular, brindando todos los servicios habituales a los ciudadanos venezolanos en Panamá.

    Esta reactivación llega después de que el 29 de julio de 2024 el presidente de la República, José Raúl Mulino anunciara el retiro del personal diplomático de Venezuela y pusiera en suspenso las relaciones diplomáticas.

    Esto, “hasta que se realizara una revisión completa de las actas y del sistema informático del escrutinio de votación del 28 de julio” en el país sudamericano que permitiera conocer “la genuina voluntad popular”.

    El gobernante panameño expresó en aquel momento que hubo un “avasallamiento sobre el sistema democrático, libre, abierto y transparente”, refiriéndose a que el Consejo Nacional Electoral venezolano proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales.

    Getzalette Reyes

    Portadista


