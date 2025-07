Embajador Cabrera afirma que China ha disminuido su influencia sobre el Canal pero, Estados Unidos no baja la guardia

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, reconoce que China ha disminuido su influencia en el área del Canal de Panamá. Pero no baja la guardia. “Aunque se haya reducido su influencia… sigue siendo (influencia maligna)”, advirtió en una entrevista con La Prensa.

Cabrera, quien llegó al país en abril pasado en medio de una tormenta política desatada por la firma de un Memorándum de entendimiento en materia de seguridad entre Panamá y su país, considera que el repliegue chino, particularmente en los puertos y obras de infraestructuras, representa una oportunidad para redefinir alianzas.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, reconoce que China ha perdido terreno en sectores estratégicos del país. Pero no baja la guardia. “Aunque se haya reducido su influencia… sigue siendo”, advirtió en una entrevista con La Prensa.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/u7hbGbjtJ7 — La Prensa Panamá (@prensacom) July 17, 2025

“Estamos, de nuevo, trabajando todos los días para eliminar esa influencia”, aseguró. En su visión, Panamá aún enfrenta desafíos para blindarse frente a lo que califica como una estrategia de poder de Pekín más allá del comercio.

También se refirió a la reciente auditoría a la concesión portuaria de C.K. Hutchison, empresa que opera los puertos de Balboa y Cristóbal, como evidencia del tipo de prácticas que preocupan a Washington. El embajador recordó que el informe preliminar arrojó una deuda de más de 600 millones de dólares con el Estado panameño. “Eso es dinero que puede ir a escuelas, calles, clínicas”, señaló.

"Creo que se llevarían muy bien”, dijo el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, al ser consultado sobre una posible conversación entre el presidente José Raúl Mulino y el presidente Donald Trump.



Ambos mandatarios —según el diplomático— comparten hasta fechas de… pic.twitter.com/whscJvW72V — La Prensa Panamá (@prensacom) July 17, 2025

Además, reiteró que no se trata solo de temas económicos: recordó los ciberataques atribuidos al gobierno chino en países como Paraguay, Costa Rica y la República Checa. “Eso no lo digo yo, lo dicen esos gobiernos. Eso no es un aliado, eso no es un amigo. Eso es una influencia maligna”.

Cabrera también se refirió a una posible conservación entre el presidente panameño José Raúl Mulino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Aseguró que “son dos personas que lo más probable es que se llevarían muy bien”.

La entrevista completa estará disponible este jueves en prensa.com.