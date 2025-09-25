Embajador Cabrera inicia gira en Chiriquí y evita hablar de temas referente al Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, inició este jueves 25 de septiembre una gira en la provincia de Chiriquí con una serie de actividades enfocadas en cooperación humanitaria, educativa y de inversión.

El diplomático asistió a la ceremonia de clausura de la misión médica conjunta Amistad 2025, realizada en el Hospital José Domingo de Obaldía, en David. Durante dos semanas, médicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos trabajaron junto con personal del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social para atender a más de 1,000 pacientes en Veraguas, Herrera y Chiriquí.

“La misión humanitaria conjunta Amistad fue posible gracias al marco ampliado de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Panamá. Llegamos a Chiriquí con gran satisfacción y, sobre todo, con la convicción de que la amistad entre Estados Unidos y Panamá es más fuerte hoy”, expresó el embajador Cabrera.

Consultado por los medios de comunicación, el diplomático evitó pronunciarse sobre el manejo del Canal de Panamá, un tema que ha generado tensiones luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestara que la vía interoceánica estaba bajo “influencia china” y sugiriera que Estados Unidos debía retomar el control. Panamá, por su parte, ha rechazado de forma categórica esas afirmaciones.

El embajador recalcó que las relaciones bilaterales entre Panamá y Estados Unidos están fortalecidas, con proyecciones de nuevas inversiones estadounidenses de alto impacto.

Además de su participación en la misión médica, Cabrera visitó la escuela San Juan de David, en San Juan del Tejar, para conocer el impacto del programa “Agua en tu Aula”, mediante el cual la embajada de Estados Unidos donó un sistema de agua potable. También entregó mochilas y equipos deportivos en beneficio de los estudiantes.

En su recorrido por Chiriquí, el embajador tiene previsto visitar la hidroeléctrica Estí, de la empresa estadounidense AES, y la planta Prudencia, de la compañía Enfragen. En Boquete, se reunirá con ciudadanos estadounidenses que sirven como enlaces de la embajada en la región, con exbecarios de programas de intercambio, y degustará el café chiricano reconocido a nivel mundial. Asimismo, realizará un recorrido por la Feria de las Flores y el Café de Boquete.