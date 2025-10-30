Panamá, 30 de octubre del 2025

    Seguridad

    Embajador Cabrera presencia traslado aéreo de migrantes desde Panamá a Colombia

    Henry Cárdenas P.
    El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, y el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, presenciaron el traslado aéreo. Cortesía

    Al menos 2 mil extranjeros han sido devueltos a sus países de origen como parte del Memorándum de Entendimiento Migratorio suscrito entre Panamá y Estados Unidos, el cual es implementado desde agosto de 2024.

    Este jueves 30 de octubre de 2025, el Servicio Nacional de Migración, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, llevó a cabo la deportación de un nuevo grupo de extranjeros.

    El traslado aéreo de estas personas se dio en presencia del ministro de Seguridad, Frank Ábrego y del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera.

    “Seguiremos trabajando en el traslado de los migrantes a los distintos centros en donde ellos reciben la ayuda y el resguardo del Servicio Nacional de Migración y su posterior expulsión/deportación, dependiendo de la actividad que hayan realizado o su estatus migratorio en el país”, afirmó Ábrego en una entrevista divulgada por la agencia EFE.

    Por su parte, el embajador Cabrera dijo que están trabajando con Panamá para que los migrantes puedan regresar a sus países.

    Cabrera destacó que el logro de reducir a cero el flujo migratorio del hemisferio sur hacia el norte, cruzando la selva de Darién, frontera con Colombia.

    Este jueves, 18 ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron expulsados del país por estar vinculados al tráfico internacional de drogas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos contra el ambiente. Los deportados fueron trasladados en un vuelo chárter desde la terminal aérea de Albrook hacia Medellín, Colombia.

    Asimismo, otras 16 personas fueron deportadas tras confirmarse el incumplimiento de las normas migratorias vigentes en Panamá, sumando un total de 34 ciudadanos colombianos retornados.

    Desde julio de 2024 hasta octubre de 2025, el Servicio Nacional de Migración informó que ha realizado 59 vuelos chárter, como parte de las acciones de expulsión y deportación de personas que no cuentan con una base legal para permanecer en territorio panameño.

    De acuerdo con la agencia EFE, Estados Unidos ha aportado unos $14 millones para el traslados de los migrantes, como parte del acuerdo con Panamá.

