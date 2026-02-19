Embajador Cabrera resalta a Panamá como socio estratégico clave para Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó la solidez de la relación de ambas naciones al afirmar que su país se siente “orgulloso de ser el amigo más cercano” del país del Canal, así como su principal socio comercial y la “mayor fuente de inversión” extranjera directa en la economía local.

Cabrera, quien hizo estas declaraciones durante la sesión del Grupo de Trabajo de Seguridad Económica Estados Unidos-Panamá del Consejo Atlántico, aseguró que Panamá ocupa una posición estratégica única para respaldar los intereses compartidos entre ambos país.

Según explicó, Panamá se ha consolidado como un centro regional confiable para transacciones seguras y operaciones logísticas, en momentos en donde la tecnología transforma constantemente la manera en que se movilizan bienes y servicios a nivel mundial.

Por ello, el diplomático resaltó que infraestructuras clave como el Canal de Panamá, sus “puertos modernos, el robusto sector bancario y su amplia conectividad regional” otorgan al país una ventaja competitiva en las cadenas de suministro y en los sistemas de intercambio comercial.

También remarcó el papel de Panamá como actor confiable en el ámbito internacional, capaz de tender puentes entre países, algo que — según indicó— quedó demostrado recientemente durante el Foro Internacional y Económico de la CAF para América Latina y el Caribe realizado a finales de enero.

A juicio del embajador, el trabajo conjunto entre ambas naciones puede traducirse en acciones concretas orientadas a fortalecer la seguridad de la infraestructura estratégica, mejorar la gobernanza y promover estándares más rigurosos de monitoreo y transparencia en puertos, plataformas logísticas y sistemas digitales.

Agregó que “el liderazgo del presidente Donald Trump (Estados Unidos) respalda los esfuerzos de Panamá” para atraer inversión, impulsar la innovación y generar empleos de alta calidad que beneficien tanto a ciudadanos estadounidenses como panameños.