Embajador de Estados Unidos a Jairo Salazar: ‘¿Nos vemos en Miami?’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El intercambio se produjo luego de las duras declaraciones del diputado contra el presidente estadounidense, las cuales derivaron en una respuesta breve y en tono irónico por parte del diplomático.

La crisis que afronta Venezuela tras la extradición de Nicolás Maduro generó una polémica entre el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.

El intercambio se produjo luego de las duras declaraciones en el pleno de la Asamblea Nacional por parte del diputado contra el presidente estadounidense, Donald Trump, las cuales derivaron en una respuesta breve y en tono irónico por parte del diplomático: “¿Nos vemos en Miami? Un fuerte abrazo, diputado”. El mensaje difundido en X provocó reacciones divididas tanto en el ámbito político como en redes sociales.

Durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional, el lunes 5 de enero, Salazar lanzó severas críticas contra Trump, a quien calificó como “un pirata de estos tiempos” que, según dijo, somete a los presidentes de América Latina a su voluntad.

El diputado cuestionó el papel de Estados Unidos en la región y aseguró que al mandatario estadounidense no le interesa ni la democracia de los pueblos ni un combate real contra el narcotráfico, sino la imposición de su poder sobre los gobiernos latinoamericanos.

Como parte de su argumentación, Salazar hizo referencia al caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, señalando que, si Trump realmente combatiera ese flagelo, no permitiría —a su juicio— tratos desiguales ni escenarios de impunidad.

En ese contexto, sostuvo que el mandatario estadounidense no puede ser visto como un libertador, sino como un “verdugo de Latinoamérica”, más allá de las ideologías, al rechazar tanto a la izquierda autoritaria como a lo que definió como una derecha represiva.

Salazar también evocó la invasión estadounidense a Panamá en 1989, recordando las muertes ocurridas durante ese episodio y el impacto que, afirmó, aún persiste en comunidades como El Chorrillo y Colón. Aseguró que muchas familias continúan llorando a sus muertos y denunció un proceso de debilitamiento social y político que, según dijo, ha mermado la capacidad de organización y resistencia, especialmente entre las nuevas generaciones.

La posición de Salazar fue replicada en las redes sociales, lo que dio pasó al comentario del embajador desde su cuenta personal de X. No se especificó la razón de su respuesta, pero se presume que tendría que ver con el estatus de la visa del diputado.