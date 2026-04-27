Panamá, 27 de abril del 2026

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    DIPLOMACIA

    Embajador de Estados Unidos en Panamá visita La Prensa

    El embajador llegó a Panamá el 28 de abril de 2025, tras ser ratificado por el Senado estadounidense el 9 de abril de ese mismo año.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Embajador de Estados Unidos en Panamá visita La Prensa
    Kevin Marino Cabrera, embajador de los Estados Unidos en Panamá, junto al director de La Prensa, Jorge Molina. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, visitó este lunes 27 de abril las instalaciones de Corporación La Prensa (Corprensa), editora de los diarios La Prensa y Mi Diario, en un encuentro que se produce en medio del interés de Washington por fortalecer sus vínculos con actores clave en el país.

    Marino Cabrera participó en un consejo editorial con la redacción de La Prensa y Mi Diario, y su junta directiva. En el encuentro estuvieron presentes Rita Vásquez, Aurelio Barría, Jorge Molina y Jorge Luis Quijano, en representación de la directiva.

    El embajador llegó a Panamá el 28 de abril de 2025, tras ser ratificado por el Senado estadounidense el 9 de abril de ese mismo año, iniciando así una gestión diplomática marcada por el seguimiento a temas políticos, económicos y de libertad de prensa en la región.

    Embajador de Estados Unidos en Panamá visita La Prensa
    El embajador se reunió con los directivos de La Prensa. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Su visita a Corprensa se inscribe dentro de una agenda que incluye acercamientos con distintos sectores de la sociedad panameña.

    Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con el control migratorio, las relaciones diplomáticas, la cooperación en materia de salud y la lucha contra el narcotráfico, entre otros asuntos de interés bilateral.

    Embajador de Estados Unidos en Panamá visita La Prensa
    El embajador recorrió parte de las instalaciones. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Su agenda también ha incluido el seguimiento a temas estratégicos como la operación y seguridad del Canal de Panamá, así como asuntos migratorios y de visado bajo criterios de seguridad nacional.

    A esto se suma una política de acercamiento territorial, reflejada en recorridos por distintas provincias, encuentros con actores locales y vínculos con sectores como salud, educación y cooperación militar, en coordinación con instancias como el Comando Sur.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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