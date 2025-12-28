Panamá, 28 de diciembre del 2025

    Rechazan la medida

    Embajadora de China expresa ‘gran dolor’ por demolición del monumento en el Mirador del Puente de las Américas

    Katiuska Hernández
    La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, llegó al sitio pero el monumento ya había sido demolido. Cortesía

    La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, reaccionó con profunda indignación y pesar a la demolición del Mirador del Puente de las Américas y del Monumento que conmemoraba los 150 años de la presencia china en Panamá, ocurrida la noche del 27 de diciembre, en pleno feriado navideño.

    En un pronunciamiento publicado en la red social X, la diplomática calificó la fecha como un “día ensombrecido para los 300 mil chino-panameños” y afirmó que la demolición representa un golpe simbólico a la amistad entre China y Panamá, una relación forjada durante más de un siglo y medio.

    Xu Xueyuan recordó que desde mayo de este año la comunidad china tuvo conocimiento de la intención de remover las estructuras y que, durante reuniones con la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, se advirtió que cualquier acción de este tipo afectaría profundamente el sentimiento de la comunidad china en el país.

    Según indicó, existió disposición expresa de la comunidad para financiar una restauración integral del mirador y del monumento, sin que se recibiera respuesta por parte del municipio.

    “¿Por qué elegir la noche, en un feriado, para derribarlo?”, cuestionó la embajadora, al relatar que fue alertada por videos que circularon en redes sociales cerca de las 9:00 p.m., en los que se observaban excavadoras destruyendo el sitio.

    La diplomática acudió personalmente al lugar, pero el monumento ya había sido reducido a escombros, y aseguró que incluso se impidió a miembros de la comunidad proteger los restos.

    Relató que el monumento, inaugurado en 2004, simbolizaba 171 años de historia, sacrificio y contribución de los migrantes chinos a Panamá, y era considerado un emblema de la amistad bilateral.

    “Pueden demoler este monumento, pero no podrán borrar la contribución de los paisanos chinos a Panamá”, subrayó Xu Xueyuan.

    Aunque la Alcaldía de Arraiján argumentó que la remoción obedeció a criterios técnicos y de seguridad estructural, la embajadora insistió en que nunca se agotaron las vías de diálogo, pese a los reiterados intentos de acercamiento de la comunidad china.

    Finalmente, Xu Xueyuan afirmó que, aunque el mirador pueda ser reconstruido, la relación China–Panamá continuará avanzando con firmeza, y advirtió que la historia registrará lo ocurrido el 27 de diciembre de 2025 como un episodio doloroso para la comunidad chino-panameña.

