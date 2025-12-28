Embajadora de China expresa ‘gran dolor’ por demolición del monumento en el Mirador del Puente de las Américas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, reaccionó con profunda indignación y pesar a la demolición del Mirador del Puente de las Américas y del Monumento que conmemoraba los 150 años de la presencia china en Panamá, ocurrida la noche del 27 de diciembre, en pleno feriado navideño.

En un pronunciamiento publicado en la red social X, la diplomática calificó la fecha como un “día ensombrecido para los 300 mil chino-panameños” y afirmó que la demolición representa un golpe simbólico a la amistad entre China y Panamá, una relación forjada durante más de un siglo y medio.

Xu Xueyuan recordó que desde mayo de este año la comunidad china tuvo conocimiento de la intención de remover las estructuras y que, durante reuniones con la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, se advirtió que cualquier acción de este tipo afectaría profundamente el sentimiento de la comunidad china en el país.

Ya en mayo de este año supimos que alguien quería demoler el Mirador y el Monumento.

Cuando me reuní con la alcaldesa Satefany Peñalba, le dije con franqueza: esto afecta el sentimiento de 300 mil paisanos chinos en Panamá y es pertinente escuchar sus opiniones.



Tomamos nota…

Según indicó, existió disposición expresa de la comunidad para financiar una restauración integral del mirador y del monumento, sin que se recibiera respuesta por parte del municipio.

“¿Por qué elegir la noche, en un feriado, para derribarlo?”, cuestionó la embajadora, al relatar que fue alertada por videos que circularon en redes sociales cerca de las 9:00 p.m., en los que se observaban excavadoras destruyendo el sitio.

A las 9 pm del 27, llegaron videos: excavadoras demolían el Mirador del Puente de las Américas y el Monumento por los 150 años de la presencia china en Panamá.

Corrí al lugar, pero ya estaba en el suelo.

Paisanos intentaron proteger los restos, pero se lo impidieron.

Este…

La diplomática acudió personalmente al lugar, pero el monumento ya había sido reducido a escombros, y aseguró que incluso se impidió a miembros de la comunidad proteger los restos.

Relató que el monumento, inaugurado en 2004, simbolizaba 171 años de historia, sacrificio y contribución de los migrantes chinos a Panamá, y era considerado un emblema de la amistad bilateral.

“Pueden demoler este monumento, pero no podrán borrar la contribución de los paisanos chinos a Panamá”, subrayó Xu Xueyuan.

Pueden demoler este Monumento, pero la contribución de los paisanos a Panamá no podrá borrarse. El Mirador de la amistad China-Panamá puede remodelarse, ¡pero las relaciones China-Panamá seguirá avanzando con toda firmeza! pic.twitter.com/AynIJAVff9 — Xu Xueyuan徐学渊 (@ChEmbPa) December 28, 2025

Aunque la Alcaldía de Arraiján argumentó que la remoción obedeció a criterios técnicos y de seguridad estructural, la embajadora insistió en que nunca se agotaron las vías de diálogo, pese a los reiterados intentos de acercamiento de la comunidad china.

Finalmente, Xu Xueyuan afirmó que, aunque el mirador pueda ser reconstruido, la relación China–Panamá continuará avanzando con firmeza, y advirtió que la historia registrará lo ocurrido el 27 de diciembre de 2025 como un episodio doloroso para la comunidad chino-panameña.