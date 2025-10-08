Emiten orden de proceder para la auditoría integral de la mina Cobre Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) emitió este miércoles 8 de octubre la orden de proceder a la empresa SGS Panama Control Services para ejecutar la auditoría integral de la mina Cobre Panamá.

La orden establece un periodo de seis meses para que se ejecute la auditoría y dos meses adicionales como periodo de liquidación, contados a partir de la fecha.

Justo ayer, 7 de octubre, la Contraloría General de la República refrendó el contrato 003-2025 que contrajo MiAmbiente con SGS por $539,791 por el servicio de la auditoría.

La orden de proceder fue firmada este miércoles por Oscar Vallarino Bernat, viceministro de Ambiente que funge como encargado en ausencia del titular de la cartera Juan Carlos Navarro.

Desde el 12 de septiembre pasado, MiAmbiente anunció que la auditoría había iniciado con una etapa de planificación. Navarro recibió el 11 de septiembre la notificación de la selección de SGS como la empresa encargada de realizar la auditoría.

La ejecución de la auditoría integral abarca una revisión del cumplimiento de aspectos legales, laborales, tributarios y de riesgos asociados; asimismo, incluye el paquete de auditoría de cumplimiento ambiental.

No obstante, en los términos de referencia (TDR) de la contratación se especifica que la revisión de aspectos ambientales —particularmente los del estudio de impacto ambiental del proyecto— abarcan hasta la suspensión de operaciones en 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y First Quantum Minerals, la empresa canadiense que tuvo la concesión.

La mina se encuentra en fase de cuido y mantenimiento seguro desde esa fecha, y algunos compromisos ambientales no aplicarían bajo esta fase, según detallan los documentos. A pesar de ello, MiAmbiente ha asegurado en comunicados que cumpliría con la revisión de los aspectos ambientales.

En uno de los más recientes comunicados, MiAmbiente detalló: “El proceso se enfocará en los aspectos ambientales más relevantes y en la revisión de 32 informes correspondientes a la fase de construcción y 10 informes del periodo de operación de la mina. El análisis comprenderá la totalidad de lo ejecutado durante la etapa de diseño y construcción, con el fin de verificar el cumplimiento previo a la actual fase de Cuidado y Mantenimiento, aprobada mediante el Plan de Preservación y Gestión Segura".

Grupos ambientalistas como el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) pidieron el pasado 18 de septiembre una actualización de los TDR de la auditoría, previo al refrendo del contrato y la orden de proceder, sin embargo, no hubo modificaciones posteriormente.