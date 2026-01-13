Panamá, 13 de enero del 2026

    OBRA

    Empiezan las gestiones para rehabilitar el Mirador del Puente de las Américas

    Getzalette Reyes
    El monumento que conmemoraba más de 150 años de presencia china en Panamá fue derribado el 27 de diciembre de 2025. @MiCulturaPma

    La ministra de Cultura, Maruja Herrera, junto al gerente general de la Caja de Ahorros, Andrés Farrugia, realizó el lunes 12 de enero una visita de inspección al Mirador del Puente de las Américas, estructura que fue demolida la noche del sábado 27 de diciembre por la Alcaldía de Arraiján.

    En la inspección también participaron representantes de la Asociación China de Panamá y del Consejo Nacional de la Etnia China.

    Durante la visita, la titular de Cultura explicó que esta inspección marca el inicio “a todo lo que es en la parte administrativa y de organización junto a la Caja de Ahorros, y la comunidad china para la rehabilitación del sitio”.

    Herrera señaló que el objetivo es “poner en valor este espacio que es de todos los panameños y en especial de la etnia china”, al tiempo que recordó que, lamentablemente, el mirador “fue afectado”. En ese sentido, subrayó que “los derechos culturales son derechos humanos que tenemos la obligación de preservar, cultivar y proteger”.

    Durante la jornada se evaluaron distintas opciones de cara a la reconstrucción y revitalización del espacio, considerado un punto de valor simbólico y cultural.

    Denuncias tras la demolición

    Tras la demolición del mirador, al menos dos denuncias fueron presentadas contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. Una de ellas fue interpuesta por el Movimiento de Abogados Gremialistas, que indica presuntas irregularidades relacionadas con la protección del patrimonio histórico.

    La acción legal fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por la abogada Edna Ramos, quien pidió la apertura de una investigación para determinar posibles responsabilidades penales.

    De igual forma, el abogado John Campos Escudero, del área de Panamá Oeste, presentó una denuncia contra Peñalba y solicitó una investigación penal de oficio por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.

    Hasta el momento, la alcaldesa de Arraiján no se ha pronunciado sobre el caso.

