Empresarios de la zona libre responden al alcalde de Colón sobre los impuestos: ¿qué dice la ley?

Las declaraciones del alcalde de Colón, Diógenes Galván, al afirmar que cientos de empresas en la Zona Libre de Colón (ZLC) no pagan impuestos municipales, encendieron el debate sobre la responsabilidad fiscal de uno de los principales enclaves comerciales del país. Pero ¿qué dice realmente la ley sobre este tema?

El 17 de diciembre de 2024, el entonces procurador de la Administración, Rigoberto González, emitió una opinión jurídica en respuesta a una consulta del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, sobre si las zonas libres deben pagar impuestos municipales.

En su análisis, González aclaró que los municipios no pueden gravar con impuestos, tasas o contribuciones las actividades comerciales que se realicen dentro de las zonas libres o áreas de comercio internacional, según lo dispuesto en la Ley 9 de 1958 y una sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

“Los municipios donde se hayan establecido o se establezcan áreas de comercio internacional, zonas libres o zonitas no podrán gravar con impuestos, contribuciones, derechos, rentas, tasas y otros gravámenes las mercaderías y efectos de comercio que se introduzcan, almacenen, transformen o retiren de dichas áreas”, señaló la Procuraduría de la Administración.

La restricción también aplica a los establecimientos dedicados al recibo, almacenaje, transformación o expedición de esas mercancías, incluso si cuentan con aviso de operación u otro registro comercial.

El entonces procurador de la Administración precisó que las únicas excepciones corresponden a los impuestos o tasas sobre vehículos de ruedas, así como a los compromisos contractuales que las empresas celebren con los municipios.

“En compensación por la restricción tributaria municipal, la Nación se compromete a reconocer a favor de los municipios afectados un subsidio anual”, concluye la opinión, al reforzar que el régimen fiscal especial de las zonas libres busca evitar la doble tributación y garantizar un marco de incentivos para la inversión comercial.

Empresarios opinan

Uno de los que se pronunció sobre las declaraciones de Galván fue el presidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, Dovi Eisenman, quien subrayó que las compañías que operan en la zona franca cumplen con todas sus obligaciones fiscales.

“Nosotros, como empresa privada dentro de la Zona Libre de Colón, tenemos que pagar desde el impuesto sobre la renta por las ventas hacia Panamá hasta tasas de aseo, seguridad, entrada y salida de contenedores, seguro social y todos los impuestos que la ley exige”, afirmó.

El dirigente explicó que el impuesto municipal al que se refirió el alcalde se canaliza a través del régimen establecido por ley y no mediante pagos directos al municipio.

“El tema del impuesto municipal al que el alcalde se refiere, nosotros lo pagamos a través de las operaciones dentro de la Zona Libre, y de eso salen como 30 millones de dólares al año que la Zona Libre entrega al Gobierno Central, y este último es quien lo distribuye según lo dispone el Presupuesto General de la Nación”, detalló.

Agregó que el modelo de recaudación fue definido legalmente desde la creación del régimen especial de la zona franca.

“Básicamente, lo que dijo el alcalde ayer fue preocupante, porque ese tipo de discurso lo que hace es poner a la gente que no conoce o no entiende de la realidad en contra del empresario”, expresó Eisenman.

El dirigente cuestionó que Galván culpe al sector privado de los problemas financieros del municipio sin mencionar el manejo de fondos en administraciones pasadas. “Por los fondos que le hacen falta a la alcaldía, ¿por qué no menciona mejor la plata que han recibido los municipios y la han malgastado en gobiernos anteriores?”, preguntó.

A su vez, detalló que en la Zona Libre de Colón operan más de 2,800 empresas registradas, las cuales generan unos 36 mil puestos de trabajo directos e indirectos. Finalmente, hizo un llamado a la cooperación entre las autoridades locales, el Gobierno Central y el sector privado.

“El municipio no puede avanzar solo, y la empresa privada tampoco. Hay que trabajar juntos por la seguridad y el desarrollo de Colón”, afirmó Eisenman.

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, encendió la polémica este 5 de noviembre al afirmar que unas 2,600 empresas de la Zona Libre de Colón no pagan impuestos municipales y que, por efecto de leyes especiales, tampoco los puertos ni el ferrocarril están sujetos a esos tributos.

Según el alcalde, esta situación “compromete la fortaleza financiera de una institución que debe liderar el desarrollo, la transformación y el crecimiento de su región”.