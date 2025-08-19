En Directo: Comisión de Gobierno analiza temas clave este 19 de agosto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, sesiona este martes 19 de agosto en la Asamblea Nacional.

En la agenda figura el análisis de varias propuestas legislativas introducidas en el transcurso del actual periodo legislativo, algunas de las cuales buscan modificar normas clave del régimen político y de la administración pública.

La comisión es considerada una de las más influyentes del Legislativo, pues tiene competencia directa sobre reformas constitucionales, proyectos de ley relacionados con la justicia y la estructura del Estado, así como iniciativas que podrían incidir en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea.