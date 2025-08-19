Panamá, 19 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ASAMBLEA NACIONAL

    En Directo: Comisión de Gobierno analiza temas clave este 19 de agosto

    Eliana Morales Gil
    En Directo: Comisión de Gobierno analiza temas clave este 19 de agosto
    Momentos en que Luis Eduardo Camacho fue juramentado como presidente de la Comisión de Gobierno. LP

    La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que preside el diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, sesiona este martes 19 de agosto en la Asamblea Nacional.

    En la agenda figura el análisis de varias propuestas legislativas introducidas en el transcurso del actual periodo legislativo, algunas de las cuales buscan modificar normas clave del régimen político y de la administración pública.

    La comisión es considerada una de las más influyentes del Legislativo, pues tiene competencia directa sobre reformas constitucionales, proyectos de ley relacionados con la justicia y la estructura del Estado, así como iniciativas que podrían incidir en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aclaración: estos son los ocho magistrados que firmaron el acuerdo que da vida a las jubilaciones especiales. Leer más
    • IMHPA emite aviso de vigilancia por efectos indirectos del huracán Erin en Panamá. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Cámara Marítima alerta por anteproyecto de ley que propone derogar el contrato entre el Estado y Panama Canal Railway Company. Leer más
    • Meduca entrega 11 órdenes de proceder por $86 millones para mejoras y construcción de escuelas. Leer más