Panamá, 21 de agosto del 2025

    RENDICIÓN DE CUENTAS

    En Directo: Presidente Mulino realiza conferencia de prensa desde Darién

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    21 ago 2025 - 02:27 PM
    El presidente José Raúl Mulino, en la conferencia de prensa de este 7 de agosto de 2025. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo este jueves 21 de agosto su conferencia de prensa semanal desde la provincia de Darién, específicamente en el futuro Hospital General de Metetí.

    Durante la actividad, se espera que el mandatario aborde temas clave del acontecer nacional y de interés para la región.

    El Hospital General de Metetí se encuentra en etapa de construcción.

    Cabe recordar que en julio de 2024, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dio la orden de proceder para reanudar la construcción de este hospital, una obra que estuvo abandonada por más de 10 años y cuya culminación ha sido ampliamente demandada por la comunidad darienita.

    Tras la conferencia, está previsto que se realice un Consejo de Gabinete en el mismo lugar.

    Los detalles de esta actividad pueden seguirse a través del sitio web de La Prensa.

    De acuerdo al Presidente, se está trabajando en la entrega de títulos de propiedad en Darién, con sus servicios básicos, así como mejoras vías de acceso.

    El mandatario también informó que esta semana el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) llegó hasta Darién para ofrecer talleres prácticos de orientación técnica. Las empresas llevaron sus vacantes y los jóvenes pudieron postularse, indicó.

    El mandatario dijo que el proyecto del hospital en Metetí tiene un avance de 45%. “Emplea a 350 personas y estuvo 10 años abandonado por disputas politiqueras”, dijo. Según el mandatario, este centro médico beneficiará a más 75 mil panameños.

    Mulino recuerda que la última vez que visitó el proyecto del hospital había “mucho monte”. “Estaba en total abandono este hospital, el cual va a beneficiar a Darién”, dijo.

    Comienza la conferencia del presidente. Mulino está acompañado por miembros de su gabinete.

    A esta hora los periodistas que han viajado a Darién para cubrir la actividad del Presidente se están colocando bajo una enorme carpa, ubicada en el hospital, desde donde Mulino dará su conferencia semanal.

    El presidente dará su conferencia semanal desde Darién. LP/Ohigginis Arcia

    Ministros y directores de entidades llegan a Darién para participar del Gabinete. Voceros de la Presidencia informan que por mal tiempo, la conferencia del mandatario se realizará ahora a las 10:15 a.m.

    Llega el presidente Mulino a Metetí. En estos momentos procede a realizar un breve recorrido por el hospital en construcción.

    En desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    TEMAS: Conferencias de prensa de MulinoJosé Raúl MulinoDarién

