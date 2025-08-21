En Directo: Presidente Mulino realiza conferencia de prensa desde Darién
El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo este jueves 21 de agosto su conferencia de prensa semanal desde la provincia de Darién, específicamente en el futuro Hospital General de Metetí.
Durante la actividad, se espera que el mandatario aborde temas clave del acontecer nacional y de interés para la región.
El Hospital General de Metetí se encuentra en etapa de construcción.
Cabe recordar que en julio de 2024, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dio la orden de proceder para reanudar la construcción de este hospital, una obra que estuvo abandonada por más de 10 años y cuya culminación ha sido ampliamente demandada por la comunidad darienita.
Tras la conferencia, está previsto que se realice un Consejo de Gabinete en el mismo lugar.
Los detalles de esta actividad pueden seguirse a través del sitio web de La Prensa.
Llega el presidente Mulino a Metetí. En estos momentos procede a realizar un breve recorrido por el hospital en construcción.
El presidente José Raúl Mulino llegará este jueves a Darién para inspeccionar el Hospital General de Metetí, que encuentra en etapa de construcción.— La Prensa Panamá (@prensacom) August 21, 2025
Video: Isaac Ortegahttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/TdTIMEXRyw
En desarrollo...