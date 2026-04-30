En directo: último día de sesiones en la Asamblea Nacional este 30 de abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Siga aquí la transmisión en vivo de la sesión del pleno de la Asamblea Nacional, correspondiente al último día del actual periodo legislativo.

La jornada es presidida por el diputado Jorge Herrera y tiene en agenda la discusión de varios temas de interés nacional.

Entre los puntos a debatir destaca el proyecto de ley 491, que propone un aumento en la partida mensual para jubilados y pensionados que actualmente reciben menos de $600. La iniciativa plantea una medida de alto impacto social, aunque también ha generado preocupación por sus posibles implicaciones fiscales y económicas.

Como mecanismo de financiamiento, el proyecto contempla la imposición de un aporte adicional de $1.50 por cada TEU (contenedor) que ingrese al país a través de los puertos.