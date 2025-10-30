Mulino se opone a nuevas leyes anticorrupción: ‘en este país la corrupción no necesita más leyes’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

“En este país la corrupción no necesita más leyes”. Con esa frase, José Raúl Mulino terminó de enterrar los proyectos anticorrupción impulsados por el procurador general Luis Carlos Gómez Rudy, y dejó claro que su gobierno no respaldará esas reformas.

“El procurador de la Nación es el procurador de la Nación y la Asamblea es la Asamblea. Ambos responden a situaciones distintas reguladas por la Constitución. Por alguna razón, la Comisión de Gobierno cerró el debate de esos proyectos. En este país la corrupción no necesita más leyes”, dijo el mandatario en la conferencia de prensa de este jueves.

El mandatario desmontó de plano el argumento de que el país necesita nuevas herramientas legales para combatir uno de los grandes males de Panamá. “A la corrupción hay que combatirla de verdad, con entereza y de frente. Lo que nos falta es hacerlo. Tenemos leyes de sobra, lo que falta es aplicarlas”, sentenció.

El pasado 2 de octubre, el jefe del Ejecutivo había marcado distancia de una de las iniciativas del procurador: la que pretendía eliminar la dependencia del Ministerio Público respecto a las auditorías de la Contraloría General de la República, a cargo de Anel Flores. Aquel día, Mulino pidió expresamente al procurador retirar la propuesta.

“El procurador de la Nación es el procurador y la Asamblea es la Asamblea; ambos responden a la Constitución. En este país la corrupción no necesita más leyes; hay que combatirla de verdad, con entereza y de frente”, destacó el presidente José Raúl Mulino.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/CBbdGf1CVQ — La Prensa Panamá (@prensacom) October 30, 2025

Le puede interesar: Presidente Mulino le quita el respaldo a ley anticorrupción que impulsa el procurador: ‘No me gusta’

Ese día, Mulino reveló que pidió al procurador retirar la propuesta y presentar otra “más integral”. El mandatario, incluso, explicó las competencias tanto del contralor como del procurador.

Los hechos

El pasado 28 de octubre, la Comisión de Gobierno, instancia que preside el diputado Luis Eduardo Camacho, del oficialista partido Realizando Metas (RM), votó en contra de los dos proyectos anticorrupción presentados por el procurador.

Además de Camacho, votaron en contra su copartidaria de RM, Shirley Castañeda, así como Raphael Buchanan y Jairo Salazar, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Diadiano Pinilla, de Cambio Democrático (CD).

El procurador Gómez tildó de “lamentable” la actuación de la comisión. En conversación con La Prensa, dijo sobre todo cuando observó que, en el proyecto que adopta la primera ley general anticorrupción, solamente se le da discusión al primer artículo, cuando es un proyecto que tiene 71 artículos que buscaban agilizar las investigaciones, lograr que fuesen oportunas y lograr certeza del castigo.

Lea aquí: Primera reacción del procurador Gómez Rudy ante el rechazo de sus proyectos anticorrupción: ‘No hubo una real discusión’

El mismo discurso

Uno de los argumentos de Camacho para desestimar las iniciativas es que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción, precisamente el mismo discurso de Mulino. Al respecto, el procurador argumentó que la realidad de Panamá es la ausencia de herramientas más efectivas que permitan superar obstáculos en las realidades investigativas.

“Por ejemplo, no tenemos la obligación de que las instituciones se constituyan en querellantes. Es una voluntad en la que no podemos asegurar que el resarcimiento civil en beneficio del Estado se haga realidad. Con el nuevo modelo de procedimiento penal se requiere la exigencia de un querellante legítimo en cuanto a esa reparación civil. Y es que el enfoque de los proyectos anticorrupción iba en esa línea: superar esos obstáculos. La voluntad está. Lo que se busca es adecuar normativas procesales para poder agilizar investigaciones y poder asegurar juzgamientos con certeza de castigo en este tipo de delitos”, agregó.

‘Falso’

En el pleno Legislativo, el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, tildó de “falso” la tesis del presidente de que no necesitan más leyes contra la corrupción.