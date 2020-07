En Guatemala difícilmente habrá un argumento que pueda sustraer a los Martinelli Linares de la extradición, dice excanciller Gabriel Orellana

En Guatemala “difícilmente” habrá un argumento que pueda o intente sustraer a los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares del proceso de extradición a Estados Unidos.

Así lo afirmó el excanciller de Guatemala, Gabriel Orellana, en el programa Radar, de TVN Canal 2, donde se abordó el caso de los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli.

El pasado 6 de julio, los hijos del expresidente panameño (2009-2014) fueron capturados en el aeropuerto internacional de La Aurora (Guatemala), cuando se disponían a abordar un avión privado con destino a Panamá. Esto, a solicitud de Estados Unidos (EU), donde ambos enfrentan cargos por presunta conspiración para lavar dinero en una corte en Nueva York.

Orellana expresó que, en base al tratado constitutivo del Parlamento Centroamericano (Parlacen), los hermanos Martinelli Linares pueden llegar a ocupar el cargo, y en consecuencia gozar de la inmunidad, cuando esté ausente el diputado centroamericano electo por Panamá al que deban sustituir.

Es decir, si el diputado principal está en ejercicio de su cargo, entonces no están sustituyendo a ningún titular. “No pueden ser considerados diputados titulares y, consecuentemente, no pueden gozar de inmunidad”, recalcó.

Otro punto mencionado por Orellana es que EU no es parte del tratado constitutivo del Parlacen. Guatemala y Panamá, por el contrario, sí lo son.

Así las cosas, el excanciller dijo que Guatemala no podría imponerle a EU la existencia de un tratado que no lo vincula.

A juicio de Orellana, el problema para la defensa de de los hermanos Martinelli Linares radica en los elementos que van a utilizar para oponerse a la solicitud de extradición. “Podrían atacar presupuestos procesales, por decir algo, que el delito prescribió o es inexistente... pero eso es prácticamente imposible”, dijo. “Las probabilidades estadísticas están en su contra”, agregó.

En tanto, para el profesor en derecho internacional, Alfonso Illueca, una de las problemáticas esenciales que se va a plantear en este proceso radicará en el hecho sobre si los hermanos Martinelli Linares cuentan o no con una supuesta inmunidad como diputados suplentes del Parlacen. Este es el aspecto que, según Illueca, parece ser lo que evocan los hijos del expresidente panameño ya que presentaron sus cartillas o identificación diplomáticas al momento de ser capturados.

En ese sentido, manifestó que es necesario apegarse a lo que dice el acuerdo de país sede que establece la inmunidad contra cualquier detención o arresto. Sin embargo, acotó que para que estos diputados del Parlacen sean sujetos de este régimen de inmunidad tienen que cumplir con ciertos procedimientos, como su debida juramentación, lo que está estipulado en los artículos 17, 18, 19 y 20 del reglamento interno del organismo centroamericano.

Illueca expresó que no consta que los hijos del expresidente panameño hayan asistido al acto de juramentación celebrado en el mes de noviembre de 2019, ni que lo hayan hecho ante la bancada nacional de Panamá (como también pudiera darse el caso) tomando en cuenta que estaban ausentes de su país de origen.

En el programa televisivo, Illueca enfatizó también que lo que están reclamando los hermanos Martinelli Linares es que no pueden ser sujetos del proceso de extradición porque están sustraídos, en teoría, de la jurisdiscción guatemalteca.

“El Parlacen es el que tiene que reclamar la inmunidad de los diputados. Si el Parlacen considera que los diputados son inmunes tienen que solicitar a Guatemala que respete el acuerdo de sede”, planteó.

Sin embargo, si el Parlacen dice que no han sido juramentados y no tienen inmunidad entonces se pasaría directamente al fondo y sería un proceso de extradición que no involucraría de ninguna manera al Parlacen. Sería entre Guatemala y Estados Unidos, explicó Illueca.

Según la acusación presentada por el agente especial Michael Lewandowski, del Federal Bureau of Investigation (FBI), a la Corte del Distrito Este de Nueva York, Ricardo Alberto y Luis Enrique habrían participado como “intermediarios” en pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”.

Los dineros habrían beneficiado a un servidor público panameño, cuyo nombre no está anotado de momento en la acusación estadounidense, pero que es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno panameño” entre 2009 y 2014 -periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal- y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.

