En la línea de fuego: la experiencia de reportar entre perdigones y fuerza policial

Aris Rodríguez Mariota, Bienvenido Velasco y Asbel Llorent son tres de los reporteros gráficos que el pasado viernes cubrían la protesta que se desarrollaba frente a la Universidad de Panamá (UP) en rechazo a la nueva Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS).

Aris Rodríguez Mariota y Bienvenido Velasco reportaban para la agencia internacional EFE. Asbel Llorent hacía lo propio para el medio local 24/7 Noticias Panamá.

Sin embargo, fueron blanco de la fuerza ejercida por los antimotines de la Policía Nacional que dispersaban a los manifestantes. Llorent sufrió el impacto de perdigones disparados por los uniformados. Rodríguez Mariota fue encañonado con una escopeta calibre 12.

Todo ocurrió así

En videos distribuidos en redes sociales se observa parte de los sucesos. “Bang, bang”, se escuchan disparos de un grupo de policías. Están en la vía Transístmica. Los reporteros gráficos captan la escena detrás de un muro dentro de la UP.

Los periodistas corren en medio del ruido de los disparos. “No te muevas, ¿dónde te dio?”, le pregunta Bienvenido a Asbel, quien con el rostro contraído por el dolor, balbucea una respuesta casi ininteligible: “en el brazo”.

Video - El momento en que los reporteros gráficos son impactados por los perdigones de la Policía Nacional. Cortesía pic.twitter.com/LsuQ7b6HaE — La Prensa Panamá (@prensacom) March 22, 2025

Al lado de ellos se observa a dos jóvenes, presumiblemente estudiantes, acomodando un escudo protector. Luego, los reporteros vuelven a correr hacia un lugar más alejado del campo de las balas. “No pasa nada, no pasa nada”, le dice Bienvenido a su colega.

Tanto Bienvenido como Asbel coinciden en que, al cubrir la protesta, se encontraban detrás de la primera línea de fuego. “Nosotros estábamos detrás de la línea de fuego, pero los policías atacaban con dureza porque tenían la tarea de dispersar a los estudiantes y sacarlos de la vía, fuera de la calle. Sin embargo, nosotros estábamos dentro de la universidad y, a pesar de cubrirnos con la banca de cemento —como se aprecia en el video—, sufrimos impactos. En mi caso, tengo cuatro impactos: tres en la pierna, que evidentemente fueron de peles (bolas de pimienta), y el del brazo fue un perdigón”, relató Asbel a este medio.

Añadió que, al momento de los disparos, ya no había estudiantes en la zona, lo que le hace cuestionar por qué la policía continuaba disparando contra ellos, a pesar de no representar una amenaza. Narró que ella y sus compañeros no estaban reaccionando ni utilizando sus cámaras en ese instante, por lo que los agentes sabían que se trataba de reporteros gráficos.

El caso de Aris

La historia de Aris es distinta. En entrevista con La Prensa, narra que documentaba las protestas desde el puente frente a la Universidad de Panamá, junto a sus colegas. Capturaba imágenes y videos de los cierres y enfrentamientos entre estudiantes y la policía.

Mientras grababa, observó cómo un agente ingresó al área y comenzó a disparar en dirección a la Facultad de Comunicación Social. En ese momento, notó que un oficial le apuntaba directamente con una escopeta calibre 12 a una distancia menor de cinco metros. A pesar del peligro, no dejó de grabar.

El policía bajó el arma al percatarse de que estaba siendo registrado.

[Video] Policías apuntan al reportero gráfico Aris Rodríguez, quien el pasado viernes cubría una protesta frente a la Universidad de Panamá para la agencia EFE. Cortesía/Guásimo Multimediahttps://t.co/uuumJ57SJj pic.twitter.com/QzNV1ld2Yl — La Prensa Panamá (@prensacom) March 22, 2025

No es un caso nuevo

El periodista, acostumbrado a cubrir este tipo de eventos tanto para medios internacionales como para su propio archivo, enfatiza que este no es un incidente aislado. Relata que, en otras ocasiones, él y sus compañeros han sido amenazados, atacados y obstaculizados en su labor. Recordó que, en 2023, él mismo fue impactado en la mano mientras transmitía en vivo, y mencionó el caso de Audrey Baxter, quien perdió un ojo tras ser alcanzada por una munición policial. Este reportero en ese momento documentaba las protestas contra la minería.

Asbel, en tanto, advierte que la seguridad de los reporteros gráficos y periodistas en el país depende de la actitud de cada policía, pues afirma que, mientras algunos agentes son respetuosos y advierten con precaución, otros actúan de forma agresiva sin importarles la presencia de cámaras.

Las investigaciones

La Defensoría del Pueblo informó, a través de un comunicado, que abrió una queja para que se inicie una investigación oficiosa sobre el uso de fuerza letal en las protestas universitarias.

En tanto, la Dirección de Responsabilidad Profesional de la Policía afirmó que comenzó una investigación luego de que un agente realizara disparos en medio de una protesta en la vía Transístmica. En un boletín de prensa, la entidad comunicó que el agente “hizo disparos de advertencia con su arma de reglamento para disuadir a un grupo de manifestantes cuando intentaban agredir a otra unidad en la Avenida Simón Bolívar (vía Transístmica)”.

La Prensa contactó a Jaime Fernández, director de la Policía Nacional, para que ofreciera su versión sobre lo sucedido con los reporteros gráficos. Se le envió un cuestionario de tres preguntas, cuyas respuestas se incorporarán a esta nota en cuanto lleguen a la redacción del medio.