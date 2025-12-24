En la ONU, Panamá llama al respeto del derecho internacional en el Caribe y el Pacífico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento que abordó la crisis venezolana, la seguridad regional y la neutralidad del Canal. En una extensa intervención, el embajador Eloy Alfaro de Alba abordó la crisis venezolana, la escalada de tensiones en el Caribe y el Pacífico, y defendió la neutralidad del Canal como pilar de estabilidad regional.

“Panamá no puede permanecer indiferente ante la profunda crisis política, económica y humanitaria, así como las violaciones de derechos humanos que atraviesa hoy esta hermana república”, afirmó el embajador, al referirse a Venezuela, durante la sesión convocada este martes 23 de diciembre para analizar las recientes acciones de Estados Unidos en aguas cercanas a ese país.

Le puede interesar: Estados Unidos asegura que impondrá sanciones ‘al máximo’ a Venezuela tras bloqueo de petroleros

Fotografía que muestra una embarcación petrolera navegando en el lago de Maracaibo el pasado jueves, en Cabimas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

‘Edmundo González fue el vencedor’

Alfaro fue más allá y se refirió directamente al escenario postelectoral venezolano. “Para Panamá, resulta indudable que el candidato de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, fue el vencedor electo en las últimas elecciones”, declaró.

Añadió que “las actas que acreditan su victoria y confirman la voluntad popular expresada en las urnas por el pueblo venezolano permanecen y continuarán bajo custodia de Panamá”.

Edmundo González, vencedor de las elecciones en Venezuela. / Getty Images

Desafíos de seguridad

En su intervención, Alfaro también contextualizó la crisis dentro de los desafíos regionales de seguridad. Recordó que, aunque América Latina no concentra la demanda global de drogas, “se le ha impuesto durante décadas un costo desproporcionado”, reflejado en “las miles de vidas humanas perdidas como consecuencia de la violencia asociada a este grave flagelo”, afirmó.

Panamá, dijo, impulsa una respuesta coordinada contra el crimen organizado transnacional, pero sin apartarse del marco jurídico internacional. “Compartiendo las legítimas preocupaciones relacionadas con el tráfico de drogas y rechazando categóricamente a todo régimen autoritario, hacemos un llamado al respeto de la Carta de las Naciones Unidas, en particular su artículo segundo relativo a la soberanía y la integridad territorial de los Estados”, sostuvo.

En el mar Caribe

El diplomático abordó de forma directa los recientes incidentes marítimos que motivaron la sesión. “Panamá observa con preocupación los recientes incidentes de seguridad registrados en el mar Caribe y el océano Pacífico”, dijo, al advertir que estos hechos “resaltan la necesidad de actuar en estricto apego y respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas a fin de evitar cualquier escalada que pueda afectar la estabilidad regional”.

El portaaviones Ford aguarda en el Caribe frente a las costas de Venezuela. / Getty Images

Como país de tránsito y de vocación marítima, Panamá, añadió, seguirá defendiendo la libertad de navegación y el orden jurídico de los mares. “Toda acción que pueda afectar la libertad de navegación, la neutralidad, la estabilidad y la paz en los océanos debe ajustarse al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, afirmó.

El Canal de Panamá

En ese punto, Alfaro recordó que “la neutralidad del Canal, consagrada en un tratado internacional celebrado entre Panamá y los Estados Unidos en 1977, constituye una garantía fundamental de libre tránsito y estabilidad”. Añadió que Panamá “reafirma su compromiso de preservar dicha neutralidad como pilar para la paz y la estabilidad regional y mundial” y exhortó a los Estados que aún no se han adherido al tratado a hacerlo.

La intervención cerró con un llamado explícito al diálogo y a la diplomacia preventiva. “Panamá hace un llamado al diálogo y a una salida pacífica y sostenible en Venezuela”, señaló, al considerar oportuno que el Secretario General de la ONU “despliegue sus mecanismos de diplomacia preventiva para contribuir a la desescalada de tensiones”.

Esclusas de Miraflores, Canal de Panamá. LP Isaac Ortega

Alfaro recordó además que “América Latina y el Caribe fueron declaradas zonas de paz hace 11 años” y reiteró que Panamá seguirá promoviendo el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos “en beneficio del bienestar de nuestros pueblos”.