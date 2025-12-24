Panamá, 24 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Política exterior

    En la ONU, Panamá llama al respeto del derecho internacional en el Caribe y el Pacífico

    Eliana Morales Gil
    En la ONU, Panamá llama al respeto del derecho internacional en el Caribe y el Pacífico
    Eloy Alfaro de Alba, embajador de Panamá en Naciones Unidas. Foto: Tomada de UN Web TV

    Panamá llevó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) un pronunciamiento que abordó la crisis venezolana, la seguridad regional y la neutralidad del Canal. En una extensa intervención, el embajador Eloy Alfaro de Alba abordó la crisis venezolana, la escalada de tensiones en el Caribe y el Pacífico, y defendió la neutralidad del Canal como pilar de estabilidad regional.

    +info

    Crisis de Venezuela llega al Mercosur: Mulino respalda a Edmundo González y Lula rechaza una intervención militarEstados Unidos emite nueva alerta y reitera a las aerolíneas el peligro de volar a Venezuela

    “Panamá no puede permanecer indiferente ante la profunda crisis política, económica y humanitaria, así como las violaciones de derechos humanos que atraviesa hoy esta hermana república”, afirmó el embajador, al referirse a Venezuela, durante la sesión convocada este martes 23 de diciembre para analizar las recientes acciones de Estados Unidos en aguas cercanas a ese país.

    Le puede interesar: Estados Unidos asegura que impondrá sanciones ‘al máximo’ a Venezuela tras bloqueo de petroleros

    En la ONU, Panamá llama al respeto del derecho internacional en el Caribe y el Pacífico
    Fotografía que muestra una embarcación petrolera navegando en el lago de Maracaibo el pasado jueves, en Cabimas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

    ‘Edmundo González fue el vencedor’

    Alfaro fue más allá y se refirió directamente al escenario postelectoral venezolano. “Para Panamá, resulta indudable que el candidato de la oposición, señor Edmundo González Urrutia, fue el vencedor electo en las últimas elecciones”, declaró.

    Añadió que “las actas que acreditan su victoria y confirman la voluntad popular expresada en las urnas por el pueblo venezolano permanecen y continuarán bajo custodia de Panamá”.

    En la ONU, Panamá llama al respeto del derecho internacional en el Caribe y el Pacífico
    Edmundo González, vencedor de las elecciones en Venezuela. / Getty Images

    Desafíos de seguridad

    En su intervención, Alfaro también contextualizó la crisis dentro de los desafíos regionales de seguridad. Recordó que, aunque América Latina no concentra la demanda global de drogas, “se le ha impuesto durante décadas un costo desproporcionado”, reflejado en “las miles de vidas humanas perdidas como consecuencia de la violencia asociada a este grave flagelo”, afirmó.

    Panamá, dijo, impulsa una respuesta coordinada contra el crimen organizado transnacional, pero sin apartarse del marco jurídico internacional. “Compartiendo las legítimas preocupaciones relacionadas con el tráfico de drogas y rechazando categóricamente a todo régimen autoritario, hacemos un llamado al respeto de la Carta de las Naciones Unidas, en particular su artículo segundo relativo a la soberanía y la integridad territorial de los Estados”, sostuvo.

    En el mar Caribe

    El diplomático abordó de forma directa los recientes incidentes marítimos que motivaron la sesión. “Panamá observa con preocupación los recientes incidentes de seguridad registrados en el mar Caribe y el océano Pacífico”, dijo, al advertir que estos hechos “resaltan la necesidad de actuar en estricto apego y respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas a fin de evitar cualquier escalada que pueda afectar la estabilidad regional”.

    En la ONU, Panamá llama al respeto del derecho internacional en el Caribe y el Pacífico
    El portaaviones Ford aguarda en el Caribe frente a las costas de Venezuela. / Getty Images

    Como país de tránsito y de vocación marítima, Panamá, añadió, seguirá defendiendo la libertad de navegación y el orden jurídico de los mares. “Toda acción que pueda afectar la libertad de navegación, la neutralidad, la estabilidad y la paz en los océanos debe ajustarse al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”, afirmó.

    El Canal de Panamá

    En ese punto, Alfaro recordó que “la neutralidad del Canal, consagrada en un tratado internacional celebrado entre Panamá y los Estados Unidos en 1977, constituye una garantía fundamental de libre tránsito y estabilidad”. Añadió que Panamá “reafirma su compromiso de preservar dicha neutralidad como pilar para la paz y la estabilidad regional y mundial” y exhortó a los Estados que aún no se han adherido al tratado a hacerlo.

    La intervención cerró con un llamado explícito al diálogo y a la diplomacia preventiva. “Panamá hace un llamado al diálogo y a una salida pacífica y sostenible en Venezuela”, señaló, al considerar oportuno que el Secretario General de la ONU “despliegue sus mecanismos de diplomacia preventiva para contribuir a la desescalada de tensiones”.

    En la ONU, Panamá llama al respeto del derecho internacional en el Caribe y el Pacífico
    Esclusas de Miraflores, Canal de Panamá. LP Isaac Ortega

    Alfaro recordó además que “América Latina y el Caribe fueron declaradas zonas de paz hace 11 años” y reiteró que Panamá seguirá promoviendo el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos “en beneficio del bienestar de nuestros pueblos”.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá frustra envío de mercancía de contrabando que salió de la Zona Libre hacia Colombia. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Venezuela anuncia el zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de las tensiones con Estados Unidos. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas cautelares. Leer más
    • Influenza A(H3N2) en Panamá: prevención, síntomas y monitoreo de la variante K. Leer más