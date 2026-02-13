En medio de citación a la Asamblea, la ministra de Desarrollo Social visita el CAI de Tocumen junto a Unicef

Mientras en la Asamblea Nacional se desarrollaba un áspero debate por su citación al pleno para responder un cuestionario sobre las denuncias de abusos en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI), la ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles, acudió este jueves a las instalaciones del cuestionado albergue.
La funcionaria estuvo acompañada por personal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), encabezado por su directora en Panamá, Sandie Blanchet. El recorrido se dio en medio de recientes denuncias sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro.
Durante la inspección, la ministra revisó las áreas de atención, sostuvo reuniones con el personal y conversó con representantes del organismo internacional sobre los protocolos de protección y los estándares de calidad en la atención a menores. Según fuentes oficiales, la visita forma parte de una estrategia de supervisión directa orientada a reforzar los mecanismos de protección infantil.
“Esta acción está enmarcada en el compromiso firme que tenemos como institución de garantizar el interés superior del menor en todo momento. No podemos ni vamos a ser indiferentes ante ninguna situación que ponga en riesgo a nuestros niños y niñas”, declaró Carles al término del recorrido, al subrayar que la prioridad es asegurar condiciones adecuadas para la atención de la niñez.
Las medidas
La funcionaria agregó que el Gobierno Nacional, tras conocer las denuncias surgidas en torno al centro, se encuentra en proceso de adoptar medidas concretas para corregir cualquier falla que sea detectada. “Nuestra determinación es clara: que todo aquello que esté operando incorrectamente en el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes sea corregido de manera inmediata”, afirmó.
Por su parte, el organismo internacional ha insistido en la necesidad de fortalecer los estándares de protección y promover entornos seguros para la niñez. En esa línea, Carles remarcó que el abordaje será técnico y sin evasivas: “No vamos a minimizar ninguna señal de alerta. Tampoco vamos a especular; vamos a investigar de forma seria y objetiva”.
La citación
La Asamblea Nacional aprobó finalmente citar a la ministra de Desarrollo Social para que rinda cuentas sobre la crisis que afecta a los albergues del país, en particular al CAI de Tocumen, donde se han documentado irregularidades.
La solicitud fue aprobada este jueves tras dos intentos fallidos, en los que la bancada oficialista y otros sectores bloquearon la iniciativa. La propuesta fue sustentada por la diputada Alexandra Brenes y contó con el voto favorable de 34 diputados. En tanto, se registró una abstención, la de Manuel Cheng, de la bancada Mixta, y un voto en contra, emitido por el diputado Luis Eduardo Camacho.
Estas son algunas de las preguntas que deberá responder la ministra el día que acuda a la Asamblea. Los cuestionamientos abarcan desde sanciones, permisos y protocolos hasta las medidas adoptadas frente a denuncias de maltrato y la infraestructura de los centros de acogida:
¿Cuántos albergues de niños, niñas y adolescentes existen actualmente en la República de Panamá? Desglosar por provincia y comarca.
¿Cuántos niños, niñas y adolescentes residen en cada uno de estos albergues? Desglosar por nombre del albergue, provincia, comarca, grupo etario (primera infancia, niñez y adolescencia), sexo y condición de discapacidad.
Detalle los estándares físicos, estructurales y técnicos que, conforme a la normativa vigente, deben cumplir los albergues de niños, niñas y adolescentes.
¿Cuántos albergues no cumplen con dichos estándares? Detallar nombre del albergue, tipo de incumplimiento y medidas adoptadas.
De conformidad con el artículo 3 del Decreto Ejecutivo N.° 404, de 20 de octubre de 2020, ¿qué albergues albergan a más de un grupo etario (primera infancia, niñez y adolescencia)? Desglosar por provincia y comarca.
Detalle el perfil del personal técnico requerido para ejercer funciones en los albergues de niños, niñas y adolescentes.
¿Cuántas sanciones por incumplimiento de normas relacionadas con albergues de niños, niñas y adolescentes se han aplicado desde julio de 2024 a la fecha? Desglosar por tipo de falta y sanción.
¿Cuántos permisos de funcionamiento de albergues han sido cancelados, cuántos están en trámite y cuántos están próximos a vencer desde julio de 2024 a la fecha?
¿Existe un protocolo institucional de protección al menor que se active ante denuncias por irregularidades? De ser afirmativa la respuesta, detallar paso a paso su ejecución.
¿Cuántos casos de menores de edad cohabitando con adultos dentro de albergues han sido detectados desde julio de 2024 a la fecha?
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de embarazos ocurridos entre menores de edad mientras se encontraban bajo la tutela y protección del Estado en estos albergues?
¿Cuándo se realizó el último inventario de mobiliario e infraestructura en los albergues (camas, baños, duchas, lavamanos, abanicos y aires acondicionados)?
¿Qué planes individualizados existen para niños y niñas con discapacidad bajo protección institucional?