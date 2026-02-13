En medio de citación a la Asamblea, la ministra de Desarrollo Social visita el CAI de Tocumen junto a Unicef

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante la inspección, la ministra revisó las áreas de atención, sostuvo reuniones con el personal y conversó con representantes del organismo internacional sobre los protocolos de protección

Mientras en la Asamblea Nacional se desarrollaba un áspero debate por su citación al pleno para responder un cuestionario sobre las denuncias de abusos en el Centro de Atención Integral de Tocumen (CAI), la ministra de Desarrollo Social y presidenta de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Beatriz Carles, acudió este jueves a las instalaciones del cuestionado albergue.

La funcionaria estuvo acompañada por personal del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), encabezado por su directora en Panamá, Sandie Blanchet. El recorrido se dio en medio de recientes denuncias sobre presuntas irregularidades en el funcionamiento del centro.

Durante la inspección, la ministra revisó las áreas de atención, sostuvo reuniones con el personal y conversó con representantes del organismo internacional sobre los protocolos de protección y los estándares de calidad en la atención a menores. Según fuentes oficiales, la visita forma parte de una estrategia de supervisión directa orientada a reforzar los mecanismos de protección infantil.

Visita de Beatriz Carles y Unicef al CAI de Tocumen. Cortesía

“Esta acción está enmarcada en el compromiso firme que tenemos como institución de garantizar el interés superior del menor en todo momento. No podemos ni vamos a ser indiferentes ante ninguna situación que ponga en riesgo a nuestros niños y niñas”, declaró Carles al término del recorrido, al subrayar que la prioridad es asegurar condiciones adecuadas para la atención de la niñez.

Las medidas

La funcionaria agregó que el Gobierno Nacional, tras conocer las denuncias surgidas en torno al centro, se encuentra en proceso de adoptar medidas concretas para corregir cualquier falla que sea detectada. “Nuestra determinación es clara: que todo aquello que esté operando incorrectamente en el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes sea corregido de manera inmediata”, afirmó.

Por su parte, el organismo internacional ha insistido en la necesidad de fortalecer los estándares de protección y promover entornos seguros para la niñez. En esa línea, Carles remarcó que el abordaje será técnico y sin evasivas: “No vamos a minimizar ninguna señal de alerta. Tampoco vamos a especular; vamos a investigar de forma seria y objetiva”.

Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. LP/Elysée Fernández

La citación

La Asamblea Nacional aprobó finalmente citar a la ministra de Desarrollo Social para que rinda cuentas sobre la crisis que afecta a los albergues del país, en particular al CAI de Tocumen, donde se han documentado irregularidades.

La solicitud fue aprobada este jueves tras dos intentos fallidos, en los que la bancada oficialista y otros sectores bloquearon la iniciativa. La propuesta fue sustentada por la diputada Alexandra Brenes y contó con el voto favorable de 34 diputados. En tanto, se registró una abstención, la de Manuel Cheng, de la bancada Mixta, y un voto en contra, emitido por el diputado Luis Eduardo Camacho.

Pleno de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

Estas son algunas de las preguntas que deberá responder la ministra el día que acuda a la Asamblea. Los cuestionamientos abarcan desde sanciones, permisos y protocolos hasta las medidas adoptadas frente a denuncias de maltrato y la infraestructura de los centros de acogida: