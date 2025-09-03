En medio de críticas por crisis fiscal, avalan proyecto para financiar bandas independientes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En medio de recelos y cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional prohijó este miércoles 3 de septiembre el anteproyecto de ley que propone la creación de un patronato para las bandas independientes.

La iniciativa, presentada por el diputado perredista Benicio Robinson hijo, contempla otorgar financiamiento estatal a estas agrupaciones culturales.

Apenas inicia su trámite legislativo, pero ya despierta opiniones divididas entre quienes resaltan su valor artístico y quienes advierten que podría convertirse en una nueva carga para las finanzas públicas.

El diputado suplente del Movimiento Otro Camino (MOCA), Pedro Quijano, se mostró cauto frente a la propuesta de destinar recursos estatales al financiamiento de las bandas independientes.

Reconoció que la crisis económica exige alternativas para apoyar a estas agrupaciones culturales, pero advirtió que el Estado no puede asumir nuevas cargas en un momento en que “las finanzas públicas están demasiado apretadas para sobrecargarlas”.

Según Quijano, la discusión debe orientarse hacia fórmulas innovadoras y sostenibles que permitan respaldar a las bandas sin comprometer aún más los limitados recursos del erario.

Por su parte, Robinson hijo afirmó que esta iniciativa busca beneficiar a más de 25 mil personas que integran unas 60 bandas independientes en todo el país.

Finalmente, la propuesta recibió el visto bueno de los diputados Yutzaida Marín y Lilia Batista, ambas de Realizando Metas; Nixon Andrade, del Partido Revolucionario Democrático; Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático; y César Santamaría, suplente de Ósman Gómez, del partido Alianza.

En tanto, se abstuvieron de apoyar el proyecto Pedro Quijano, suplente de Grace Hernández, de MOCA; Ángel Campos, de Vamos; y Jorge Bloise, también de Vamos.

El anteproyecto de ley contempla una cifra que no pasa desapercibida: el Estado destinaría el 0.001 % del Producto Interno Bruto (PIB) nominal, con un crecimiento proyectado del 6 % anual, para financiar el Patronato de Bandas Independientes que administrará este movimiento cultural. Aunque la propuesta lo justifica como una inversión en cultura y economía creativa, no deja de despertar suspicacias.

El financiamiento

Para tener una idea, el PIB nominal de Panamá se estimó en 86,300 millones de dólares en 2024; con ello, el 0.001 % equivale a 863 mil dólares, una cifra que supera ampliamente el presupuesto anual de muchas instituciones públicas de alcance local. La propuesta de ley asegura que, con ese aporte inicial, sumado a donaciones privadas y fondos de autogestión, se garantizaría la sostenibilidad de las agrupaciones y del festival anual de octubre.

En la exposición de motivos, el proponente resalta que las bandas independientes generan alrededor de 25 millones de balboas al año y reúnen a más de 25 mil músicos. Esa cifra, aunque llamativa, contrasta con la falta de estudios oficiales que la respalden.

Tras el prohijamiento, la propuesta de ley pasará a su discusión en primer debate al interior de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes.