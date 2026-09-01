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    LEGISLATIVO

    En medio de cuestionamientos, Asamblea condecorará a Maricel de Mulino, un asesor y Roberto Durán

    La sesión solemne para entregar las medallas está prevista para este martes 1 de septiembre.

    José González Pinilla
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    En medio de cuestionamientos, Asamblea condecorará a Maricel de Mulino, un asesor y Roberto Durán
    José Rigoberto Acevedo, Maricel Cohen de Mulino y Roberto Durán.

    Tres ciudadanos recibirán la Medalla Justo Arosemena, máxima condecoración de la Asamblea Nacional. Se trata de Maricel de Mulino, actual primera dama de la República; Roberto Durán, leyenda del boxeo panameño, y José Rigoberto Acevedo, asesor legislativo.

    Fue el pleno de la Asamblea Nacional que aprobó la noche del lunes, en medio de cuestionamientos, una resolución mediante la cual se distinguirá con la Medalla Justo Arosemena a estas tres personas.

    La resolución recibió 41 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones.

    La Medalla Justo Arosemena es otorgada por el Órgano Legislativo como su máxima condecoración a ciudadanos panameños destacados en las letras, las ciencias, el arte, el deporte o el ámbito social, por sus aportes al país.

    Una comisión de evaluación, conformada por los diputados oficialistas del partido Realinzando Metas Lilia Batista, Jamis Acosta y Víctor Castillo, recomendó otorgar la distinción a estas tres figuras, al considerar que “cumplen con los requisitos de méritos que fundamentan el otorgamiento de la condecoración”.

    La sesión solemne para entregar las medallas está prevista para este martes 1 de septiembre.

    Para el diputado de Vamos, Jorge Bloise, el tema nunca fue discutido en una reunión ampliada de la junta directiva de la Asamblea Nacional.

    “No sé cuál es el criterio técnico para escoger a los tres ciudadanos, ni cuál fue el mérito de cada uno para poder llegar a esa distinción”, cuestionó.

    En esa misma línea se pronunció en el pleno el diputado de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño. “Yo no creo que esta Asamblea Nacional deba dar un espaldarazo a esa decisión donde está la esposa del Presidente de la República. Debió haberse sustentado”, alegó Cedeño.

    Por su parte, el diputado independiente Roberto Zúñiga dijo estar de acuerdo con que la distinción sea entregada a Durán.

    “Lo que no estamos de acuerdo es que se mezcle una medalla que debe ser por el mérito con la politiquería, y yo creo que eso, de forma muy respetuosa, hay que dejarlo claro”, sostuvo.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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