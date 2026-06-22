En medio de la cumbre de la OEA, estos son los cierres de vías en la ciudad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los estamentos de seguridad, entre ellos la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, llevan a cabo operativos en medio de la cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se realiza en Panamá.

El centro de convenciones Atlapa, en el corregimiento de San Francisco, es el recinto donde se realizan las actividades de la cumbre, y Operaciones de Tránsito hasta ahora solo tiene un cierre permanente en este sector.

El teniente Joel Gaitán, de Operaciones de Tránsito, precisó que la única vía que estará cerrada de forma permanente este lunes 22 de junio es la calle 77 de San Francisco, que está entre Atlapa y el Hotel Sheraton.

Sobre el resto de las calles próximas a la sede del evento, explicó que se registrarán cierres temporales en los momentos en que las delegaciones se estén desplazando, con las respectivas escoltas policiales.

Además, Gaitán indicó que el otro tramo de vía que está cerrado de forma permanente es el tramo marino de la Cinta Costera 3, desde el Mercado de Mariscos hacia el puente de las Américas.

Cabe destacar que el mismo día en que se celebra el bicentenario del Congreso Anfictiónico que convocó Simón Bolívar en Panamá, en Panamá también se inaugura la Asamblea General de la OEA.

El acto contará con la participación del presidente José Raúl Mulino, cancilleres de la región y autoridades del organismo hemisférico.

Otros cierres en el área

Por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que entre el lunes 22 y el sábado 27 de junio se realizarán cierres parciales controlados en la Vía Israel, corregimiento de San Francisco, debido a trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con el MOP, del lunes 22 al viernes 26 de junio los cierres se realizarán en horario de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. Para el sábado 27 de junio, los cierres controlados serán entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m.

El MOP indica que los trabajos de mantenimiento en la Vía Israel se llevarán a cabo entre la Calle 68 Este y la Calle 71 Este.