Para los panameños, la Iglesia genera más confianza que el Gobierno y los partidos políticos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Iglesia es la institución con más credibilidad en Panamá, mientras el Gobierno y los partidos políticos están entre los peores evaluados de la región, según el Latinobarómetro 2026.

En Panamá, la Iglesia inspira más confianza que el presidente, el Gobierno, la Asamblea Nacional y los partidos políticos. Así lo muestra el informe 2026 de la Corporación Latinobarómetro, que midió la confianza en 14 instituciones de 17 países de América Latina.

El 72% de los panameños dice tener mucha o algo de confianza en la Iglesia.

Detrás aparecen la radio y la Policía Nacional, ambas con 46%. Le siguen la televisión, con 41%; el Tribunal Electoral, con 40% y los periódicos con 38%.

La encuesta pregunta por la confianza en “la Iglesia”, sin especificar si se trata de la católica, la evangélica u otra denominación. Cada encuestado responde según la iglesia que tiene en mente.

Los políticos

En el otro extremo está la política. Solo el 20% de los encuestados confía en el presidente y el 18% en el Gobierno. Desde el 1 de julio de 2024 el mandatario de Panamá es José Raúl Mulino, del partido Realizando Metas, quien llegó al poder impulsado por el expresidente Ricardo Martinelli con la promesa de más “chenchén” para todos.

Los partidos políticos ocupan el último lugar de la lista, con 11%. En la actualidad, de acuerdo con información del TE, en el país existen nueve agrupaciones políticas.

El más grande de ellos es el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 557,487 adherentes, y el más pequeño es el Frente Amplio por la Democracia (FAD), con 45,314 miembros. El FAD, de hecho, es el más jóven de todos.

Las cifras del Latinobarómetros ubican a Panamá entre los países con menos confianza en su Gobierno. Solo Perú (9%) y Venezuela (14%) registran un nivel más bajo. En el caso del presidente, Panamá empata con Guatemala, y solo Perú y Venezuela quedan por debajo.

Banderas partidos políticos de Panamá. LP/Elysée Fernández

Las redes, por encima de los poderes del Estado

Incluso, los panameños confían más en las redes sociales que en los órganos del Estado. El 36% dice tener confianza en ellas, una proporción mayor que la de la Asamblea Nacional (26%) y el Órgano Judicial (27%).

El Tribunal Electoral sale mejor parado. Con el 40% de confianza está por encima del promedio regional de 34%. La Policía Nacional, institución constantemente criticada, paradójicamente también supera el promedio de la región, que es de 40%. El jefe de la Policía Nacional es Jaime Fernández.

Graduación de nuevos agentes de la Policía Nacional. Foto: Cortesía

En el resto de América Latina, el orden es parecido. La Iglesia encabeza la lista con 63% y los partidos la cierran con 16%. Según Latinobarómetro, la confianza en las instituciones de la región es baja y no ha cambiado de manera significativa en 30 años de mediciones.

Un Estado que no responde

La desconfianza coincide con otra señal del informe. Apenas el 14% de los panameños cree que el Estado ha hecho mucho o algo por ellos. Es la cifra más baja de la región, junto con la de Guatemala, y está 36 puntos por debajo de la que Panamá registraba en 2011.

El apoyo a la democracia también bajó. En la medición de 2026, el 45% de los panameños la prefiere frente a cualquier otra forma de gobierno, nueve puntos menos que en 2024.

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El informe incluye a Panamá entre los países donde el cambio de gobierno no aumentó el apoyo a la democracia, tras la elección de José Raúl Mulino.

Para reunir la información, Latinobarómetro realizó 1,000 entrevistas cara a cara en Panamá entre el 7 de mayo y el 17 de junio de 2026. El margen de error por país es de 3%.