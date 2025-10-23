En Panamá recuerdan a las víctimas del ataque de Hamás ocurrido el 7 de octubre de 2023

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con un sobrio homenaje, la embajada de Israel en Panamá recordó y rindió homenaje a las víctimas del 7 de octubre de 2023. Ese día, la agrupación terrorista Hamás irrumpió en el sur de Israel y desató una serie de ataques coordinados contra comunidades civiles, kibutzim y un festival de música, suceso que dejó más de 1.200 muertos, heridos y 250 personas secuestradas.

Discursos, memorias, música y testimonios marcaron la jornada en la que participaron el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro; personal del cuerpo diplomático, miembros de la comunidad judía en Panamá, representantes del Legislativo y del Judicial, entre otros.

Alberto Jabiles, director ejecutivo de la Comisión Antidifamatoria de B’nai B’rith Panamá, encendió una vela en honor a las víctimas del ataque. El embajador Mattanya Cohen, en nombre del Estado de Israel, dio las gracias a Panamá por el apoyo y ponderó la amistad entre los dos países. Aseguró que Israel dirige su mirada hacia el futuro: hacia días de reconstrucción y reconciliación, hacia tiempos de seguridad y una esperanza real de paz en el Medio Oriente.

El periodista Hugo Famanía leyó parte del testimonio de Eli Sharabi, sobreviviente del Kibutz Be’eri y exrehén de Hamás. El relato incluye las memorias de los primeros minutos del ataque, el secuestro y la despedida de su esposa y sus dos hijas adolescentes. Fue liberado en febrero de este año; entonces se enteró de que su familia había sido asesinada el 7 de febrero de 2023.

Vestida de negro, Laura Malo, otra de las sobrevivientes, también contó su historia. Ella es colombiana, pero desde hace 17 años vive en Israel. Fue una de las participantes en el festival Nova, uno de los lugares donde irrumpieron los terroristas.

“Vivo en una ciudad muy cercana a la Franja de Gaza, que se llama Ashqelon. Hay muchos ataques de misiles en donde yo vivo y lo primero que pensé fue: ‘unos cuantos misiles y nos van a cerrar la fiesta’, pero nos dimos cuenta de que ya eran 10, 15, 20 minutos…”, narró.

Ese día, cerca del amanecer, muchos de los milicianos aterrizaron en el festival a bordo de paracaídas. Algunas de las personas que estaban en la fiesta creyeron que era parte del espectáculo.

Laura es DJ y productora musical. En el evento cantó dos canciones; una de ellas, titulada Sobreviví, dedicada a la resistencia y la memoria de quienes lograron escapar con vida.

Antes del homenaje, los asistentes recorrieron la exposición “En el corazón del 7 de octubre”, basada en un libro de cómics elaborado por 12 artistas israelíes, quienes convirtieron relatos reales de la masacre en historias de valentía y esperanza.

Dos años después, la situación en la zona sigue siendo crítica. Recientemente se alcanzó un alto al fuego con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto, que incluyó la liberación de los últimos rehenes israelíes en manos de Hamás a cambio de prisioneros palestinos. Este acuerdo también contempló la apertura gradual de pasos humanitarios hacia la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud del territorio palestino dice que, en los últimos dos años, han fallecido más de 65.000 palestinos.