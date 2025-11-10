En pleno acto cívico en La Villa, alcalde de Los Santos pide al Gobierno cumplir con ley de descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El alcalde del distrito de Los Santos, Raúl Montenegro, hizo un llamado a las autoridades locales para estar unidas, al tiempo que le pidió al Gobierno el cumplir con la ley de descentralización, que asigna recursos económicos a municipios y juntas comunales.

Al hacer uso de la palabra en los actos cívicos del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, Montenegro aprovechó la ocasión para sumarse a otros alcaldes del país que le exigen al Ejecutivo destinar los recursos que la ley establece.

“Hoy hago este llamado, pero no directamente a la Asamblea Nacional, ni tampoco al señor presidente. Más bien hago un llamado de unión. Unión de los alcaldes a nivel nacional y unión de los representantes. Principalmente a todos los gobiernos locales, a que defendamos, principalmente, lo que por ley ya está hecho: la Ley 37 del 2009, donde se habla de la descentralización, donde se busca que esos fondos recaudados de bienes inmuebles sean transferidos en su totalidad hacia los gobiernos locales”, afirmó Montenegro.

Sus palabras se dieron ante la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien encabezó los actos del 10 de noviembre, y del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera.

El alcalde de Los Santos afirmó que es muy difícil ser gobierno local, cuando se tiene que dar respuesta sin contar con los recursos.

“Solamente buscamos eso. Ya no tenemos que pedir una ley nueva ni pedir favores en la Asamblea Nacional. Simplemente que se cumpla. Hay un presupuesto de bienes inmuebles que se estima que para el 2026 será de $196 millones. Se destinaron para los municipios para el 2026 solo $83 millones. Solo queremos darle respuesta a nuestra gente, así como también desde la Presidencia están trabajando. Y se reconoce, pero queremos contar con las herramientas”, afirmó Montenegro.

Esta semana, los alcaldes de algunos de los municipios más importantes del país —Diógenes Galván, de Colón; Mayer Mizrachi, de Panamá; e Irma Hernández, de San Miguelito— reavivaron el debate sobre la distribución de los fondos municipales.

Los jefes municipales cuestionan los retrasos y las inconsistencias en las transferencias de recursos por parte del Gobierno Central, advirtiendo que la falta de liquidez compromete la ejecución de proyectos comunitarios y el funcionamiento de programas esenciales en sus distritos.

En los últimos seis años el Gobierno Central ha dejado entregar unos $500 millones en concepto de impuestos de bienes e inmuebles a los municipios.