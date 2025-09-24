En vivo: el presidente Mulino se dirige al pleno de la Asamblea General de la ONU en Nueva York
El presidente de la República, José Raúl Mulino, participa la mañana de este miércoles 24 de septiembre de 2025 en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, inicia su discurso en la ONU.
La migración irregular por Panamá y conflictos internacionales, entre otros, son los temas que aborda Mulino en la Asamblea de la ONU.
Esta es la segunda participación del mandatario panameño en la cumbre de presidentes y jefes de gobierno, luego del discurso que pronunció en 2024.
De acuerdo al programa, Mulino será el quinto orador este miércoles.
El primero en subir al podio este miércoles fue el rey de España, Felipe VI, quien se refirió al conflicto en Gaza.
Seguidamente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, habló en la Asamblea General de la ONU, denunciando los ataques de Rusia.
Dijo que se han visto en la necesidad de construir escuelas y hospitales bajo tierra.
Información en desarrollo...