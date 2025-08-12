Panamá, 12 de agosto del 2025

    COMISIONES

    Eduardo Gaitán fue electo como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea

    Mario De Gracia
    Eduardo Gaitán fue electo como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea
    Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley No. 168 que eliminó la obligatoridad del exámen de barra para los abogados.. LP/Elysée Fernández

    El diputado de la coalición Vamos, Eduardo Gaitán, fue electo la tarde este martes 12 de agosto como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

    Gaitán, quien fue postulado por su copartidario de bancada, Luis Duke, recibió ocho votos a favor y se registró una abstención del diputado de Realizando Metas (RM), Ariel Vallarino.

    Sus miembros son los siguientes diputados:

    • Eduardo Gaitán, coalición Vamos

    • Manuel Cohen, Cambio Democrático (CD)

    • Nelson Jackson, CD

    • Luis Duke, coalición Vamos

    • Roberto Archibold, partido Panameñista

    • Ariana Coba, partido Panameñista

    • Raúl Pineda, Partido Revolucionario Democrático (PRD)

    • Ariel Vallarino, Realizando Metas (RM)

    • Isaac Mosquera, bancada mixta y Molirena

    En la vicepresidencia de la comisión fue electo el diputado Isaac Mosquera, con nueve votos, y como secretario, el diputado Manuel Cohen.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

