Eduardo Gaitán fue electo como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea

El diputado de la coalición Vamos, Eduardo Gaitán, fue electo la tarde este martes 12 de agosto como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
Gaitán, quien fue postulado por su copartidario de bancada, Luis Duke, recibió ocho votos a favor y se registró una abstención del diputado de Realizando Metas (RM), Ariel Vallarino.
Sus miembros son los siguientes diputados:
Eduardo Gaitán, coalición Vamos
Manuel Cohen, Cambio Democrático (CD)
Nelson Jackson, CD
Luis Duke, coalición Vamos
Roberto Archibold, partido Panameñista
Ariana Coba, partido Panameñista
Raúl Pineda, Partido Revolucionario Democrático (PRD)
Ariel Vallarino, Realizando Metas (RM)
Isaac Mosquera, bancada mixta y Molirena
En la vicepresidencia de la comisión fue electo el diputado Isaac Mosquera, con nueve votos, y como secretario, el diputado Manuel Cohen.