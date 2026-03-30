Panamá, 30 de marzo del 2026

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    ASAMBLEA NACIONAL

    Ahora: Comisión de Gobierno entrevista a aspirantes a defensor del Pueblo

    Los registros oficiales indican que 35 aspirantes han manifestado su interés en liderar la entidad encargada de velar por los derechos humanos.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Ahora: Comisión de Gobierno entrevista a aspirantes a defensor del Pueblo
    De Izq. a Der: Diputados Didiano Pinilla, Luis Eduardo Camacho y Raphael Buchanan. LP/Elysée Fernández

    La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inició este lunes 30 de marzo el proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo de defensor del Pueblo, en una etapa clave para la renovación de la entidad responsable de la protección de los derechos humanos en el país.

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    Entre los 35 postulantes que, según registros oficiales, han manifestado su interés, destacan tres figuras que concentran la atención por su trayectoria y perfil público: el actual defensor, Eduardo Leblanc González, quien busca extender su gestión; la exmagistrada Ángela Russo, con una carrera consolidada en el ámbito judicial; y el diputado suplente Ricardo Valencia, cuya candidatura surge desde la arena política partidista.

    El proceso, que se desarrollará en medio de expectativas sobre la independencia y el rumbo institucional de la Defensoría del Pueblo, pone sobre la mesa visiones contrastantes sobre el rol del organismo.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


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