Ahora: Comisión de Gobierno entrevista a aspirantes a defensor del Pueblo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los registros oficiales indican que 35 aspirantes han manifestado su interés en liderar la entidad encargada de velar por los derechos humanos.

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional inició este lunes 30 de marzo el proceso de entrevistas a los aspirantes al cargo de defensor del Pueblo, en una etapa clave para la renovación de la entidad responsable de la protección de los derechos humanos en el país.

Entre los 35 postulantes que, según registros oficiales, han manifestado su interés, destacan tres figuras que concentran la atención por su trayectoria y perfil público: el actual defensor, Eduardo Leblanc González, quien busca extender su gestión; la exmagistrada Ángela Russo, con una carrera consolidada en el ámbito judicial; y el diputado suplente Ricardo Valencia, cuya candidatura surge desde la arena política partidista.

El proceso, que se desarrollará en medio de expectativas sobre la independencia y el rumbo institucional de la Defensoría del Pueblo, pone sobre la mesa visiones contrastantes sobre el rol del organismo.