En vivo - Conferencia semanal del presidente Mulino, desde Chiriquí
El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo este jueves 26 de febrero de 2026 su conferencia de prensa semanal. La actividad es realizada en el proyecto muelle multipropósito de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.
Según lo ha dicho el Gobierno, la obra del muelle multipropósito de Puerto Armuelles, donde se lleva a cabo esta semana la conferencia, busca reforzar la conectividad marítima del país por el Pacífico, generar nuevas oportunidades para la región occidental y dinamizar el desarrollo económico y logístico local.
La conferencia de prensa será transmitida en vivo a través del sitio web de La Prensa.
