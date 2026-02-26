Panamá, 26 de febrero del 2026

    En vivo - Conferencia semanal del presidente Mulino, desde Chiriquí

    Redacción de La Prensa
    26 feb 2026 - 01:40 PM
    Conferencia de prensa de José Raúl Mulino.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, lleva a cabo este jueves 26 de febrero de 2026 su conferencia de prensa semanal. La actividad es realizada en el proyecto muelle multipropósito de Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

    Mucho gusto estar aquí en Puerto Armuelles, dice Mulino al iniciar la conferencia de prensa semanal. “Estamso en buen camino”, dice el presidente sobre el proyecto en Puerto Armuelles.

    Según lo ha dicho el Gobierno, la obra del muelle multipropósito de Puerto Armuelles, donde se lleva a cabo esta semana la conferencia, busca reforzar la conectividad marítima del país por el Pacífico, generar nuevas oportunidades para la región occidental y dinamizar el desarrollo económico y logístico local.

