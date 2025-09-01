En vivo: Diputados retoman las vistas presupuestarias

Los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retomaron este lunes 1 de septiembre la sesión de vistas presupuestarias.
Para hoy está prevista la presentación de cinco instituciones, las cuales sustentarán su presupuesto para 2026. Estas son:
Instituto de Seguro Agropecuario
Instituto de Mercadeo Agropecuario
Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá
Banco de Desarrollo Agropecuario
Ministerio de Desarrollo Agropecuario
Las vistas presupuestarias iniciaron el pasado 25 de agosto. En la primera semana, unas 20 entidades presentaron la sustentación de su presupuesto.
En desarrollo...