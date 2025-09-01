En vivo: Diputados retoman las vistas presupuestarias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retomaron este lunes 1 de septiembre la sesión de vistas presupuestarias.

Para hoy está prevista la presentación de cinco instituciones, las cuales sustentarán su presupuesto para 2026. Estas son:

Instituto de Seguro Agropecuario

Instituto de Mercadeo Agropecuario

Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá

Banco de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Las vistas presupuestarias iniciaron el pasado 25 de agosto. En la primera semana, unas 20 entidades presentaron la sustentación de su presupuesto.

En desarrollo...