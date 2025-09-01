Panamá, 01 de septiembre del 2025

    ASAMBLEA NACIONAL

    En vivo: Diputados retoman las vistas presupuestarias

    José González Pinilla
    Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

    Los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional retomaron este lunes 1 de septiembre la sesión de vistas presupuestarias.

    Para hoy está prevista la presentación de cinco instituciones, las cuales sustentarán su presupuesto para 2026. Estas son:

    • Instituto de Seguro Agropecuario

    • Instituto de Mercadeo Agropecuario

    • Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá

    • Banco de Desarrollo Agropecuario

    • Ministerio de Desarrollo Agropecuario

    Las vistas presupuestarias iniciaron el pasado 25 de agosto. En la primera semana, unas 20 entidades presentaron la sustentación de su presupuesto.

    En desarrollo...

    Editor


