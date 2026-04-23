En vivo: Asamblea descarta propuestas de la minoría sobre el etanol obligatorio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Siga aquí en directo la transmisión de la discusión en el pleno de la Asamblea Nacional del proyecto de ley 443, que establece el etanol obligatorio en Panamá.

El segundo debate del proyecto de ley 443 que impone la mezcla de gasolina con etanol, se reanudó este jueves 23 de abril con la intervención del diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM).

En su discurso, Camacho calificó de “políticas” las posiciones de quienes se oponen a la propuesta del Ejecutivo. Recordó que el etanol obligatorio fue aprobado en 2011 y que la última modificación a la norma se realizó en 2023. “La primera ley se aprobó en 2011 y la última modificación se hizo en 2023”, afirmó.

Diputado Luis Eduardo Camacho, de RM. LP/Isaac Ortega

‘Mi amigo el contralor’: Camacho

También criticó a quienes califican la propuesta como un “negocio” y señalan a “su amigo” el contralor Anel Flores.

“Digamos las cosas como son, porque aquí incluso se quiere atacar la propuesta del Gobierno diciendo que este es un negocio que se inventó para mi amigo. Porque es mi amigo, mi amigo. Yo no lo puedo negar. El contralor de la República, Bolo Flores, es mi amigo”, aseguró el diputado oficialista en el pleno de la Asamblea.

El diputado Luis Eduardo Camacho respondió a señalamientos sobre un supuesto “negocio” ligado al proyecto de etanol y pidió frenar ataques políticos: “Dicen que esto se inventó para mi amigo. ¿Por qué mi amigo, mis amigos? Yo no lo puedo negar, pero digamos las cosas como son"… pic.twitter.com/0AJYVDXJBd — La Prensa Panamá (@prensacom) April 23, 2026

Después de varios minutos de férrea defensa a Flores, pidió el voto en contra de los dos informes de minoría que rechazan la propuesta.

Los dos informes de minoría a los que se refería Camacho, fueron presentados por los diputados Alexandra Brenes, Jorge González y Jhonathan Vega, de la bancada Vamos, así como por Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, quienes cuestionan tanto el fondo como la viabilidad de la iniciativa.

Alexandra Brenes, diputada de Vamos. Captura de pantalla

Ambos informes coinciden en que imponer la mezcla de manera obligatoria afectaría la libre competencia y los derechos del consumidor. Advierten sobre la falta de estudios técnicos concluyentes, el posible encarecimiento del combustible para los consumidores y la ausencia de garantías sobre la capacidad local de producción de etanol.

Después de Camacho, tomó la palabra el diputado Lenín Ulate, de la bancada Vamos.

Ulate se enfocó en el tema ambiental. Cuestionó que el proyecto aprobado en primer en debate no tomó en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

MiAmbiente sustentó que el proyecto 443 no establece criterios mínimos obligatorios de sostenibilidad ambiental.

Popi Varela defiende el proyecto

Enseguida tomó la palabra José Luis Popi Varela, del Partido Panameñista. Pidió votar en contra de los dos informes de minoría que se oponen al proyecto.

Al igual que Camacho, dijo que la obligatoriedad de la mezcla de etanol con gasolina está vigente desde 2011.

Tildó de “cobardía” no discutir la propuesta.

‘Negocio para cuatro bellacos’

Jhonathan Vega, de la bancada de Vamos, fue el siguiente. Comenzó su intervención así: “Si ese negocio fuera mio yo lo defiendo, decía un ministro”.

Aseguró que “el negocio” que “está siendo diseñado para cuatro bellacos”. Insistió una y otra vez, que no tiene beneficio para el pueblo.

Jonathan Vega cuestiona el proyecto de bioetanol:

“El que tenga negocio en el etanol lo va a defender a capa y espada. Pero eso no trae desarrollo para el interior. Pregúntenle a Alanje: la producción de caña no generó crecimiento. El bioetanol no es ambiental, solo traslada la… pic.twitter.com/V2ipyKdevP — La Prensa Panamá (@prensacom) April 23, 2026

“¿Por qué, si el etanol es tan bueno, me lo tienes que poner obligatorio?”, preguntó.

El siguiente paso: la votación de los informes de minoría.

Los dos informes fueron rechazados con 40 votos en contra, 19 a favor y dos abstenciones.

Jhonathan Vega, diputado de Vamos. Captura de pantalla

Un informe de minoría es un documento que presentan los miembros de una comisión legislativa, en este caso la Comisión de Comercio, que no están de acuerdo con el informe principal (o de mayoría) sobre un proyecto de ley.

El proyecto de ley 443 fue aprobado en primer debate con cinco votos a favor y cuatro en contra.

El debate se retomó con la posición del diputado José Pérez Barboni, de la bancada Seguimos.