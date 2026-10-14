Más de 45 albergues permanecen habilitados tras el terremoto en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 45 albergues permanecen habilitados en el país tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 9 de octubre en Panamá.

En estos espacios reciben atención 3,696 personas, informó el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza.

Durante una conferencia de prensa, Icaza también lamentó el fallecimiento de una mujer a causa del terremoto.

[Lea aquí: Fallece la primera víctima del terremoto de magnitud 7.5 en Panamá]

Pedro Frías Castillo señala restos en el interior de su casa en Macaracas, Los Santos, donde vivía con su esposa Elena Barría Vargas. Elena, de 68 años, falleció a causas del colapso de un muro en su vivienda y se convierte en la primera muerte oficial relacionada con este sismo que provocó cerca de una treintena de heridos. EFE/Bienvenido Velasco

En cuanto a las viviendas afectadas, el ministro indicó que los trabajos contemplan la reparación de las estructuras con daños parciales y la reconstrucción de aquellas que quedaron destruidas.

Las obras −según dijo el funcionario− ya comenzaron en Quebrada Grande, en Veraguas; Penonomé, en Coclé, y San Félix, en Chiriquí.

Icaza anunció que este jueves continuarán los trabajos en Chepo de Las Minas y Pesé, en Herrera; Los Rosales, en Los Santos; así como en La Mata de San Félix, Remedios, Quebrada Ancha, Justo Fidel Palacio y Tolé Centro, en Chiriquí. También se realizarán labores en los distritos de Ñürüm y Müna, en la comarca Ngäbe-Buglé.

El ministro José Ramón Icaza, durante la conferencia de prensa de este 14 de octubre. Cortesía/Presidencia de la República

El funcionario añadió que los equipos continúan con la remoción de escombros junto con las familias de las zonas afectadas, como parte de las acciones de respuesta a la emergencia.

Fotografía que muestra una imagen de la virgen en una casa afectada por el terremoto de magnitud 7.5 ocurrido en Macaracas, Los Santos (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

El Gobierno ha informado que 619 centros oficiales presentan afectaciones y que la reapertura de clases será progresiva, previa confirmación del Ministerio de Educación (Meduca) para garantizar que las instalaciones cumplan con las condiciones de seguridad.

“Estos anuncios serán realizados de manera oportuna por el Meduca. Las evaluaciones técnicas y las reparaciones correspondientes de los centros educativos deberán completarse antes de autorizar la reanudación de las actividades presenciales en los planteles afectados”, dijo el ministro.

Fotografía que muestra una carretera destruida en Búcaro (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

Las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas figuran entre las más afectadas por el movimiento telúrico. Según el balance del Gobierno, el sismo causó daños en unas 1,250 viviendas. Además, oficinas gubernamentales, hoteles, puentes y carreteras registraron daños a causa del terremoto.