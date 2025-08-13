Panamá, 13 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Escogencia de directiva

    Dana Castañeda logra presidencia de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional

    Henry Cárdenas P. / Mario De Gracia
    Dana Castañeda fue presidenta de la Asamblea Nacional entre julio de 2024 y julio de 2025. Archivo.

    La diputada del partido Realizando Metas (RM), Dana Castañeda, ganó la presidencia de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional este miércoles 13 de agosto.

    +info

    Asamblea instala 11 comisiones mientras choque entre Vamos y CD expone la fisura del ‘bloque de 37’Eduardo Gaitán fue electo como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la AsambleaErnesto Cedeño presidirá la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional

    Con 5 votos a favor, entre los que se incluyen los de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), RM y la bancada mixta; Castañeda logró la presidencia de la comisión.

    Los 4 votos restantes posibles, los obtuvo Augusto ‘Tuto’ Palacios, de la coalición Vamos, quien también fue postulado a la presidencia de la comisión. Al momento de emitir su voto, Palacios señaló que su postulación respondía a la búsqueda de una ‘comisión que garantice la separación de los tres poderes del Estado’.

    No obstante, no logró suficientes votos para hacerse con la presidencia.

    El mensaje de Palacios sobre la separación de poderes tiene raíces que conducen hasta el pasado lunes 4 de agosto. La noche de aquel día, desde su propio colectivo (Vamos) señalaron al asesor presidencial, Jorge ‘Ricky’ Fábrega, de cabildear por Castañeda previo a la votación secreta en el pleno legislativo que determinó los 9 miembros de la Comisión de Credenciales.

    Vicepresidencia y secretaría

    La misma fórmula se repitió en la vicepresidencia de la comisión: el diputado Ariel Vallarino, de RM, fue electo con 5 votos a favor. En tanto, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca), logró 4 votos.

    “Él contra mí”, dijo más tarde el diputado Cedeño, cuando fue postulado el diputado Arquesio Arias, del PRD, a la secretaría de la comisión. Cedeño se autopostuló, pero no logró los votos suficientes para vencer a Arias. El resultado fue el mismo: 5 votos para Arias y 4 para Cedeño.

    La Comisión quedó conformada de la siguiente forma:

    • Dana Castañeda, presidenta, RM

    • Ariel Vallarino, vicepresidente, RM

    • Arquesio Arias, secretario, PRD

    • Yamireliz Chong, comisionada, Vamos

    • Augusto Palacios, comisionado, Vamos

    • José Luis Varela, comisionado, Panameñista

    • Benicio Robinson, comisionado, PRD

    • Ernesto Cedeño, comisionado, bancada ‘Seguimos’ y Movimiento Otro Camino

    • Joan Guevara, comisionado, bancada mixta y Alianza (envió a su suplente)

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

