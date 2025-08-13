Dana Castañeda logra presidencia de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La diputada del partido Realizando Metas (RM), Dana Castañeda, ganó la presidencia de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional este miércoles 13 de agosto.

Con 5 votos a favor, entre los que se incluyen los de los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), RM y la bancada mixta; Castañeda logró la presidencia de la comisión.

Los 4 votos restantes posibles, los obtuvo Augusto ‘Tuto’ Palacios, de la coalición Vamos, quien también fue postulado a la presidencia de la comisión. Al momento de emitir su voto, Palacios señaló que su postulación respondía a la búsqueda de una ‘comisión que garantice la separación de los tres poderes del Estado’.

No obstante, no logró suficientes votos para hacerse con la presidencia.

El mensaje de Palacios sobre la separación de poderes tiene raíces que conducen hasta el pasado lunes 4 de agosto. La noche de aquel día, desde su propio colectivo (Vamos) señalaron al asesor presidencial, Jorge ‘Ricky’ Fábrega, de cabildear por Castañeda previo a la votación secreta en el pleno legislativo que determinó los 9 miembros de la Comisión de Credenciales.

Vicepresidencia y secretaría

La misma fórmula se repitió en la vicepresidencia de la comisión: el diputado Ariel Vallarino, de RM, fue electo con 5 votos a favor. En tanto, el diputado Ernesto Cedeño, de la bancada ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca), logró 4 votos.

“Él contra mí”, dijo más tarde el diputado Cedeño, cuando fue postulado el diputado Arquesio Arias, del PRD, a la secretaría de la comisión. Cedeño se autopostuló, pero no logró los votos suficientes para vencer a Arias. El resultado fue el mismo: 5 votos para Arias y 4 para Cedeño.

La Comisión quedó conformada de la siguiente forma: