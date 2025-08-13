Panamá, 13 de agosto del 2025

    Legislativo

    Luis Eduardo Camacho fue electo presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Luis Eduardo Camacho, diputado de RM.

    En una votación ajustada, el diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, fue electo presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.

    Con apenas un voto de diferencia, Camacho se impuso a la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, al obtener cinco votos frente a los cuatro que respaldaron a su contendora, en una elección que reflejó la estrecha correlación de fuerzas dentro de la comisión.

    Además de la directiva, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales está integrada por Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos; Jairo Salazar, del PRD; Luis Duke, también de Vamos; Shirley Castañeda, de Realizando Metas, y José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino.

    La jornada de elección no estuvo exenta de roces: Duke cuestionó el voto emitido por Pinilla, recordando que, durante la escogencia de la junta directiva de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio, el diputado de Cambio Democrático respaldó al bloque de los 37, conformado por Cambio Democrático, Vamos, Seguimos y el Partido Panameñista.

    Incluso, el exdiputado y fundador de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó con dureza a los resultados en la Comisión de Gobierno.

    “Hoy en la Comisión de Gobierno nos ganó el Gobierno y la corrupción”, afirmó, al denunciar que su bancada perdió porque no ofrece “obras” como las que —según dijo— le prometieron a un diputado de Cambio Democrático a cambio de cambiar su voto a favor de un colega que, en 2024, se negó a debatir más de diez proyectos anticorrupción. “Dimos la pelea de frente”, concluyó.

    Información en desarrollo...

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

