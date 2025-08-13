En una votación ajustada, el diputado del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, fue electo presidente de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional.
Con apenas un voto de diferencia, Camacho se impuso a la diputada de la coalición Vamos, Janine Prado, al obtener cinco votos frente a los cuatro que respaldaron a su contendora, en una elección que reflejó la estrecha correlación de fuerzas dentro de la comisión.
Además de la directiva, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales está integrada por Roberto Zúñiga, de la coalición Vamos; Jairo Salazar, del PRD; Luis Duke, también de Vamos; Shirley Castañeda, de Realizando Metas, y José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino.
Hoy en la Comisión de Gobierno nos ganó el Gobierno y la corrupción.— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) August 13, 2025
Perdimos porque no ofrecemos obras, como las que le prometieron al HD del CD por cambiar su voto a favor del Diputado que no quiso debatir más de 10 proyectos anticorrupción en 2024.
Dimos la pelea DE FRENTE.
La jornada de elección no estuvo exenta de roces: Duke cuestionó el voto emitido por Pinilla, recordando que, durante la escogencia de la junta directiva de la Asamblea Nacional el pasado 1 de julio, el diputado de Cambio Democrático respaldó al bloque de los 37, conformado por Cambio Democrático, Vamos, Seguimos y el Partido Panameñista.
Incluso, el exdiputado y fundador de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, reaccionó con dureza a los resultados en la Comisión de Gobierno.
“Hoy en la Comisión de Gobierno nos ganó el Gobierno y la corrupción”, afirmó, al denunciar que su bancada perdió porque no ofrece “obras” como las que —según dijo— le prometieron a un diputado de Cambio Democrático a cambio de cambiar su voto a favor de un colega que, en 2024, se negó a debatir más de diez proyectos anticorrupción. “Dimos la pelea de frente”, concluyó.
