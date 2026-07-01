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    EN VIVO: Instalación del nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional

    El presidente José Raúl Mulino dirigirá un mensaje a la Nación en el que rendirá cuentas de su gestión

    Martha Vanessa Concepción
    EN VIVO: Instalación del nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional
    Instalación de un nuevo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. LP. Archivo

    La Asamblea Nacional de Panamá formalizará este miércoles 1 de julio la instalación de la primera legislatura del Tercer Periodo Anual de Sesiones Ordinarias 2026-2027.

    +info

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    La jornada institucional arrancará desde tempranas horas de la mañana, marcada por una intensa agenda política que incluye la elección de la nueva junta directiva del Órgano Legislativo y el esperado informe de gestión y rendición de cuentas al país por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino.

    Para garantizar la cobertura de todos los acontecimientos de esta cita democrática, La Prensa desplegará a su equipo periodístico en el palacio Justo Arosemena.

    Manténgase conectado a nuestra cobertura especial multiplataforma en directo a través de Prensa.com, nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales, donde le ofreceremos análisis, reacciones y los discursos íntegros en tiempo real.

    EN VIVO: Instalación del nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional
    Presidente José Raúl Mulino, se dirigirá a la nación. LP

    El cronograma de la jornada parlamentaria

    Los actos protocolares iniciarán formalmente a las 7:30 a.m. con la izada del Pabellón Nacional a cargo del presidente saliente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, seguido por las notas del Himno Nacional y la izada de las banderas de los partidos políticos y las bancadas de libre postulación.

    Tras el segundo llamado a los diputados fijado para las 8:30 a.m., el pleno iniciará el orden del día con la verificación del quórum para dar paso a la votación y juramentación del nuevo presidente o presidenta del Legislativo.

    Inmediatamente después, el cuerpo de diputados elegirá a quienes ocuparán la primera y segunda vicepresidencia de la institución.

    EN VIVO: Instalación del nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional
    Programa de Instalación del Nuevo Periodo Legislativo.

    Mensaje a la Nación y balance ejecutivo

    Una vez constituida e instalada la nueva junta directiva, una comitiva designada se trasladará para notificar formalmente al mandatario José Raúl Mulino e invitarlo al recinto.

    Tras un breve receso técnico, la sesión se reanudará con la intervención de despedida del diputado Jorge Luis Herrera y el discurso de toma de posesión de la persona elegida como nueva líder del parlamento.

    La jornada culminará aproximadamente en horas del mediodía con el Mensaje a la Nación del presidente Mulino, quien presentará su balance anual ante los diputados y el país.

    Martha Vanessa Concepción

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