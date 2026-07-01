EN VIVO: Instalación del nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente José Raúl Mulino dirigirá un mensaje a la Nación en el que rendirá cuentas de su gestión

La Asamblea Nacional de Panamá formalizará este miércoles 1 de julio la instalación de la primera legislatura del Tercer Periodo Anual de Sesiones Ordinarias 2026-2027.

La jornada institucional arrancará desde tempranas horas de la mañana, marcada por una intensa agenda política que incluye la elección de la nueva junta directiva del Órgano Legislativo y el esperado informe de gestión y rendición de cuentas al país por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino.

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Presidente José Raúl Mulino, se dirigirá a la nación. LP

El cronograma de la jornada parlamentaria

Los actos protocolares iniciarán formalmente a las 7:30 a.m. con la izada del Pabellón Nacional a cargo del presidente saliente de la Asamblea, Jorge Luis Herrera, seguido por las notas del Himno Nacional y la izada de las banderas de los partidos políticos y las bancadas de libre postulación.

Tras el segundo llamado a los diputados fijado para las 8:30 a.m., el pleno iniciará el orden del día con la verificación del quórum para dar paso a la votación y juramentación del nuevo presidente o presidenta del Legislativo.

Inmediatamente después, el cuerpo de diputados elegirá a quienes ocuparán la primera y segunda vicepresidencia de la institución.

Programa de Instalación del Nuevo Periodo Legislativo.

Mensaje a la Nación y balance ejecutivo

Una vez constituida e instalada la nueva junta directiva, una comitiva designada se trasladará para notificar formalmente al mandatario José Raúl Mulino e invitarlo al recinto.

Tras un breve receso técnico, la sesión se reanudará con la intervención de despedida del diputado Jorge Luis Herrera y el discurso de toma de posesión de la persona elegida como nueva líder del parlamento.

La jornada culminará aproximadamente en horas del mediodía con el Mensaje a la Nación del presidente Mulino, quien presentará su balance anual ante los diputados y el país.