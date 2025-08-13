Shirley Castañedas presidirá la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea

La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional escogió a su directiva este miércoles 13 de agosto, resultando electa como presidenta la diputada Shirley Castañedas, del partido Realizando Metas (RM).
Castañedas ganó con 7 votos, incluidos los del partido Panameñista, RM, el Partido Revolucionario Democrático (RM) y la bancada mixta.
Los diputados de la coalición Vamos, Walkiria Chandler y Jorge González, se abstuvieron de votar por Castañedas. En tanto, el diputado Ricardo Vigil, del partido Panameñista, le dio el voto afirmativo.
No obstante, en la candidatura a la vicepresidencia de la comisión, a la que fue postulado el diputado Rogelio Revello, de RM, Chandler y Vigil votaron a favor, mientras que González se abstuvo.
Revello logró la presidencia con 8 votos afirmativos.
Secretaría ex Vamos
El diputado Manuel Cheng, quien fue miembro de la bancada de la coalición Vamos en el periodo legislativo 2024-2025, fue electo como secretario de la comisión con 8 votos a favor.
En este caso, Walkiria Chandler se abstuvo, mientras que González y Vigil le dieron el voto afirmativo.
La comisión quedó instalada de la siguiente manera:
Shirley Castañedas, presidenta, RM
Rogelio Revello, vicepresidente, RM
Manuel Cheng, secretario, bancada mixta y libre postulación
Jorge González, comisionado, Vamos
Walkiria Chandler, comisionada, Vamos
Benicio Robinson, comisionado, PRD
Crispiano Adames, comisionado, PRD (envió a su suplente)
Ricardo Vigil, comisionado, partido Panameñista
Orlando Carrasquilla, comisionado, Cambio Democrático