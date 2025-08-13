Panamá, 13 de agosto del 2025

    Shirley Castañedas presidirá la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea

    Mario De Gracia
    La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional escogió a su directiva este miércoles 13 de agosto, resultando electa como presidenta la diputada Shirley Castañedas, del partido Realizando Metas (RM).

    Castañedas ganó con 7 votos, incluidos los del partido Panameñista, RM, el Partido Revolucionario Democrático (RM) y la bancada mixta.

    Los diputados de la coalición Vamos, Walkiria Chandler y Jorge González, se abstuvieron de votar por Castañedas. En tanto, el diputado Ricardo Vigil, del partido Panameñista, le dio el voto afirmativo.

    No obstante, en la candidatura a la vicepresidencia de la comisión, a la que fue postulado el diputado Rogelio Revello, de RM, Chandler y Vigil votaron a favor, mientras que González se abstuvo.

    Revello logró la presidencia con 8 votos afirmativos.

    Secretaría ex Vamos

    El diputado Manuel Cheng, quien fue miembro de la bancada de la coalición Vamos en el periodo legislativo 2024-2025, fue electo como secretario de la comisión con 8 votos a favor.

    En este caso, Walkiria Chandler se abstuvo, mientras que González y Vigil le dieron el voto afirmativo.

    La comisión quedó instalada de la siguiente manera:

    • Shirley Castañedas, presidenta, RM

    • Rogelio Revello, vicepresidente, RM

    • Manuel Cheng, secretario, bancada mixta y libre postulación

    • Jorge González, comisionado, Vamos

    • Walkiria Chandler, comisionada, Vamos

    • Benicio Robinson, comisionado, PRD

    • Crispiano Adames, comisionado, PRD (envió a su suplente)

    • Ricardo Vigil, comisionado, partido Panameñista

    • Orlando Carrasquilla, comisionado, Cambio Democrático

