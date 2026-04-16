Minuto a Minuto: José Raúl Mulino ofrece su conferencia semanal este 16 de abril
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este 16 de abril su conferencia de prensa semanal desde el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes.
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Sobre las leyes aprobadas por insistencia en la Asamblea, luego que fueron vetadas, el mandatario que siempre se hacen las consultas con los sectores afectados. “En algunos casos la inmensa mayoría adolecen de problemas constitucionales y de choque legislativo, con legislaciones sobre la misma materia ya existían con anterioridad”.
Sobre el informe de las afectaciones que sufrió el puente de las Américas tras una explosión en un terreno de la parte de abajo del puente, el presidente Mulino dijo que la información que tiene es la misma que divulgó el Ministerio de Obras Públicas, de que la estructura está salva y que se mantendrán las restricciones de peso.
El presidente José Raúl Mulino anunció que convocará a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para discutir el proyecto de ley sobre sustancia económica. El 30 de abril finaliza la sesión ordinaria
La iniciativa busca exigir que las entidades con rentas pasivas de fuente extranjera demuestren una presencia empresarial real y verificable en el país.
El presidente José Raúl Mulino informó que se reunió por separado con el procurador Luis Carlos Gómez; y el contralor, Anel Flores, tras las tensiones generadas luego de que Flores irrumpiera en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, donde auditores rendían declaración dentro de una investigación judicial. “Conozco sus versiones y les he pedido que allanen sus diferencias. Ambos son importantes para la administración pública”, afirmó.
El presidente José Raúl Mulino dijo que no emitirá juicios sobre el incidente entre la Contraloría General de la República y el Ministerio Público durante una diligencia del caso contra el exvicepresidente Gabriel Carrizo.https://t.co/msWH1jdGnz pic.twitter.com/82LEi558aC— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026
Mulino retomó la palabra y aseguró que hay abastecimiento de arroz hasta octubre. “No voy a permitir la importación de arroz mientras haya inventario”.
El presidente José Raúl Mulino aseguró que el país tiene reservas de arroz hasta octubre y reiteró que no permitirá importaciones mientras existan inventarios locales, en defensa de los productores nacionales. El director del IMA confirmó las cifras tras los inventarios… pic.twitter.com/gm6a5RJPVD— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026
Orillac explicó que se realiza un mapeo de las plantas potabilizadoras que deben entrar al sistema. Subrayó que unas 600 mil personas en los sectores norte y este de Panamá aún no cuentan con acceso regular a agua potable, lo que convierte la situación en una de las prioridades de la administración.
Mulino subrayó que ambos funcionarios son “necesarios para el país” y recordó que sus competencias están claramente delimitadas en la Constitución. “Su trabajo es importante en la búsqueda de la verdad, a través de los procesos, y en la fiscalización del uso de los recursos públicos, en el caso del contralor”, afirmó. Añadió que más adelante podría referirse nuevamente al tema. Intento mostrarse neutral.
El presidente José Raúl Mulino negó tener injerencia en la elección de la nueva defensora, de la magistratura del Tribunal Electoral o en la posible designación de Jaime Barroso, y afirmó que ni él ni el Ejecutivo impulsan candidaturas, incluyendo la de Ángela Russo. Dijo que… pic.twitter.com/PDsvb3bTZV— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026
El presidente José Raúl Mulino inició su conferencia de prensa refiriéndose a los choques entre el contralor general y el procurador, en una intervención preparada antes de abrir el espacio a preguntas.
El presidente José Raúl Mulino afirmó que respeta la independencia de poderes ante la controversia entre el procurador y el contralor, defendió las auditorías realizadas y pidió investigaciones sin impunidad ni selectividad.https://t.co/msWH1jdGnz pic.twitter.com/XySDe44gCG— La Prensa Panamá (@prensacom) April 16, 2026