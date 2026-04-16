Panamá, 16 de abril del 2026

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    Ciudad de las Artes

    Minuto a Minuto: José Raúl Mulino ofrece su conferencia semanal este 16 de abril

    Redacción de La Prensa
    16 abr 2026 - 02:11 PM
    Minuto a Minuto: José Raúl Mulino ofrece su conferencia semanal este 16 de abril
    Conferencia de prensa presidencial - 16 de abril de 2026.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este 16 de abril su conferencia de prensa semanal desde el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes.

    Siga aquí la transmisión en vivo.

    “Y la tercera y no menos importante es que legislan sin saber si hay plato o presupuesto para financiar lo que sea que quieran crear. No puedo existir ley que cree instituciones, que generen gasto al erario público cuando no tenga sustento presupuestario”.

    Sobre las leyes aprobadas por insistencia en la Asamblea, luego que fueron vetadas, el mandatario que siempre se hacen las consultas con los sectores afectados. “En algunos casos la inmensa mayoría adolecen de problemas constitucionales y de choque legislativo, con legislaciones sobre la misma materia ya existían con anterioridad”.

    Sobre el informe de las afectaciones que sufrió el puente de las Américas tras una explosión en un terreno de la parte de abajo del puente, el presidente Mulino dijo que la información que tiene es la misma que divulgó el Ministerio de Obras Públicas, de que la estructura está salva y que se mantendrán las restricciones de peso.

    Mulino explicó que con este proyecto de ley se busca salir de la listas discriminatorias de la Unión Europea.

    El presidente José Raúl Mulino anunció que convocará a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional para discutir el proyecto de ley sobre sustancia económica. El 30 de abril finaliza la sesión ordinaria

    La iniciativa busca exigir que las entidades con rentas pasivas de fuente extranjera demuestren una presencia empresarial real y verificable en el país.

    El presidente José Raúl Mulino informó que se reunió por separado con el procurador Luis Carlos Gómez; y el contralor, Anel Flores, tras las tensiones generadas luego de que Flores irrumpiera en una diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, donde auditores rendían declaración dentro de una investigación judicial. “Conozco sus versiones y les he pedido que allanen sus diferencias. Ambos son importantes para la administración pública”, afirmó.

    Mulino retomó la palabra y aseguró que hay abastecimiento de arroz hasta octubre. “No voy a permitir la importación de arroz mientras haya inventario”.

    Orillac explicó que se realiza un mapeo de las plantas potabilizadoras que deben entrar al sistema. Subrayó que unas 600 mil personas en los sectores norte y este de Panamá aún no cuentan con acceso regular a agua potable, lo que convierte la situación en una de las prioridades de la administración.

    Ante la creciente crisis de agua, el presidente José Raúl Mulino cedió la palabra al ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, para detallar las acciones del Gobierno.

    “Ni Ángela Russo ni Jaime Barroso son mis amigos”, afirmó, tras ser consultado sobre un supuesto ungido del Ejecutivo para el cargo.

    El presidente José Raúl Mulino rechazó tener un candidato preferido para la elección del defensor del Pueblo y marcó distancia de los nombres que han circulado.

    Mulino subrayó que ambos funcionarios son “necesarios para el país” y recordó que sus competencias están claramente delimitadas en la Constitución. “Su trabajo es importante en la búsqueda de la verdad, a través de los procesos, y en la fiscalización del uso de los recursos públicos, en el caso del contralor”, afirmó. Añadió que más adelante podría referirse nuevamente al tema. Intento mostrarse neutral.

    El presidente José Raúl Mulino inició su conferencia de prensa refiriéndose a los choques entre el contralor general y el procurador, en una intervención preparada antes de abrir el espacio a preguntas.

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    TEMAS: Conferencias de prensa de Mulino

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