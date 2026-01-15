La Repregunta: sigue aquí el análisis previo a la conferencia del presidente José Raúl Mulino
El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este jueves su conferencia de prensa semanal, en la que aborda diversos temas de la actualidad nacional desde el Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, ubicado en Paso Blanco, corregimiento de Las Garzas, en el distrito de Pacora.
El presidente respondió a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hern{andez y negó que existan “intereses” detrás de la intervención en la recolección de basura. Afirmó que el único objetivo es limpiar el distrito y que los fondos que ENSA entregaba al municipio por la tasa de aseo ya no serán transferidos.
Respecto a la Caja de Seguro Social, el presidente aseguró que el Hospital Materno Fetal y Neonatal de Ciudad de la Salud registra unos 5,000 nacimientos acumulados desde el 2024.
A su vez, la CSS se encuentra instalando un programa de vigilancia médica en las fincas bananeras de Bocas del Toro para llevar servicios de salud a cerca de 3,400 trabajadores.
La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo da las palabras de inauguaración del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda Paso Blanco, corregimiento de Las Garzas, en Pacora.
Afirmó que al asumir la institución encontraron un sistema penitenciario “convertido en depósitos de vidas humanas”, marcado por humillación, indiferencia y abandono.