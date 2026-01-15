Panamá, 15 de enero del 2026

    La Repregunta: sigue aquí el análisis previo a la conferencia del presidente José Raúl Mulino

    Redacción de La Prensa
    15 ene 2026 - 01:25 PM
    El presidente de la República, José Raúl Mulino, en conferencia de prensa. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, realiza este jueves su conferencia de prensa semanal, en la que aborda diversos temas de la actualidad nacional desde el Nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, ubicado en Paso Blanco, corregimiento de Las Garzas, en el distrito de Pacora.

    Sobre el tema de las recientes protestas en Irán, Mulino aseguró que lo “observa con preocupación” y que si llega a tocarse el tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, buscaría plantear una posición que traiga paz.

    Respecto a la reforma educativa, el presidente aseguró que espera que en febrero se haga el anuncio de la hoja de ruta para dicha reforma. “Aspiro poder discutir de manera coherente la necesidad que tiene Panamá de modernizar su sistema educativo (...) No tengo ningún otro propósito”.

    El presidente aclaró que Estados Unidos evalúa incluir a Panamá entre los países con ingreso sin visa, y que esta gestión se da “a cambio de nada”. Explicó que Panamá mantiene un bajo porcentaje de visas rechazadas (4%), criterio que permite optar por ese beneficio, similar al caso de Chile.

    Mulino: “No estoy de acuerdo con ninguna ley de reelección de nadie. Si la Asamblea decide aprobarla, analizaré con lupa la posibilidad de vetarla”, afirmó.

    El presidente respondió a la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hern{andez y negó que existan “intereses” detrás de la intervención en la recolección de basura. Afirmó que el único objetivo es limpiar el distrito y que los fondos que ENSA entregaba al municipio por la tasa de aseo ya no serán transferidos.

    El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, detalló que ya se aprobó el proyecto para reubicar las instalaciones del Servicio Nacional de Migración y que está en desarrollo con financiamiento propio.

    Mulino afirmó que el proceso para decidir el futuro de la mina avanza con asesoría de expertos y que Chile enviará tres especialistas de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) tras su visita del próximo 11 de marzo.

    El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, explicó que la intervención en San Miguelito inició el 1 de enero por instrucciones del presidente Mulino, encontrando el distrito “colapsado” y con un volumen de desechos “no antes visto”.

    El presidente viajará mañana 16 de enero a Paraguay para participar en la reunión Mercosur–Unión Europea, donde se firmará el acuerdo de libre comercio.

    Además, anunció su participación en el foro económico de Davos, en Suiza.

    Mulino anunció que el Estado honrará la deuda histórica por los intereses de mora de la segunda partida del décimo tercer mes retenida entre 1972 y 1983. El pago está previsto para el próximo junio.


    El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recuperó cerca de $332 mil a través del programa de recolección de chatarras. “Hay que limpiar y seguiremos limpiando”.

    Respecto a la seguridad, el presidente reveló que 2,408 personas aprehendidas en los primeros 14 días del año 2026 durante la operación Odiseo.

    En temas de vivienda, el mandatario aseguró que el Ministerio de Vivienda entregará 130 casas a familias de escasos recursos en la provincia de Herrera, beneficiando a cerca de 500 familias.

    El mandatario aseguró que los casos y fallecidos por dengue se redujeron en un 50% entre el 2024 y 2025.

    Respecto a la Caja de Seguro Social, el presidente aseguró que el Hospital Materno Fetal y Neonatal de Ciudad de la Salud registra unos 5,000 nacimientos acumulados desde el 2024.

    A su vez, la CSS se encuentra instalando un programa de vigilancia médica en las fincas bananeras de Bocas del Toro para llevar servicios de salud a cerca de 3,400 trabajadores.

    Ordenan proceder para la rehabilitación de 12 puentes vehiculares en Panamá y San Miguelito; no recibían mantenimiento desde hace 25 años.

    Además, el presidente aseguró que pronto comenzará la recuperación de la carretera Interamericana desde Loma campana hasta Santiago de Veraguas.

    El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició la colocación de asfalto caliente y la limpieza del sistema de drenaje. El presidente aseguró que estas labores de mantenimiento se están replicando a nivel nacional.

    Aseguró que el muelle presenta un avance del 65% y se preveé que entre en operaciones en julio de 2027.

    El mandatario reveló que un grupo de empresarios de Costa Rica solicitó formalmente a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el uso del muelle multipropósito de Puerto Armuelles como un centro de importación y exportación.

    Sale el presidente Mulino asegurando que la inauguración del centro penitenciario, trae “esperanza” a las personas recluidas allí que buscan una reinserción a la sociedad.

    La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo da las palabras de inauguaración del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda Paso Blanco, corregimiento de Las Garzas, en Pacora.

    Afirmó que al asumir la institución encontraron un sistema penitenciario “convertido en depósitos de vidas humanas”, marcado por humillación, indiferencia y abandono.

    Inicia la conferencia de prensa del presidente José Raúl Mulino.

