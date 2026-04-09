Panamá, 09 de abril del 2026

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    La Repregunta: Mulino visita el puerto de Balboa por primera vez bajo operación de Maersk

    Alis Fernández / Yasser Yánez García
    09 abr 2026 - 02:58 PM
    La Repregunta: Mulino visita el puerto de Balboa por primera vez bajo operación de Maersk
    El presidente de la República, José Raúl Mulino desde el puerto de Balboa.

    La mañana de este jueves 9 de abril, el presidente José Raúl Mulino recorre las instalaciones del puerto de Balboa, por primera vez desde que APM Terminals, filial de la naviera danesa Maersk, entrara a operar la terminal, luego de que en enero pasado, Panama Ports Company (PPC) perdiera la conseción de ese puerto y de Cristóbal.

    Respecto a las auditorías contra Panama Ports Company, el presidente evitó responder y aseguró que ese es un tema que le compete al contralor de la República. Sin embargo, aclaró que lo que ha visto, “es preocupante”.

    El administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, aseguró que están evaluando la situación de los tanques de combustible cerca al puente de las Américas, pues fueron construidos hace más de 50 años y no cumplen con los estándares actuales.

    Respecto a los tanques de combustible que estan cerca al puente de las Américas, el presidente Mulino aseguró que por el momento no se ha tomado una decisión sobre si reubicar los mismos o cancelar la concesión de la empresa.

    Aseguró ademas que 4 ingenieros estadounidenses evaluarán la condición del puente luego del incendio sucedido el pasado lunes 6 de abril.

    Francisco Antonio Castro Rodríguez, subdirector general de la Policía Nacional, aseguró que se ha reducido en un 6% los casos de homicidio en el país.

    “La estretegia de seguridad cambia todos los días, porque todos los días hay nuevas formas de delinquir”, aseguró.

    El puerto de Margarita, en Colón, no entrará en la futura licitación de los puertos de Balboa y Cristobal.

    Además, el presidente aclaró que espera que en un futuro, dicho puerto tenga un patio de contenedores a la par de lo que Panamá pueda operar.

    Respecto a la detención en China de buques con bandera panameña, el presidente aspira que la situación “desescale y se vuelva al entendimiento”.

    Aseguró que “lo que está en juego es el comerio mundial”.

    “Como Estado soberano, tomamos una decisión”.

    Mulino asegura que no se ha “alineado” con nadie respecto al fin de la concesión de los puertos con PPC. Según dijo, la medida de una concesión transitoria, se basó en la decisión de declarar inconstitucional el contrato con PPC.

    El cuarto puente sobre el Canal de Panamá avanzó un 30% durante la administración del presidente Mulino.

    Respecto al arbitraje de PPC contra el Estado panameño, el presidente aseguró que preparan el caso, pero evitan “hacer comentarios” que puedan afectar el proceso legal.

    El mandatario asegura que vendrán dos concesiones para el puerto de Balboa y Cristóbal que sean beneficiosa para el país.

    El presidente Mulino asegura que se reunió con los sindicatos de los trabajadores del puerto de Balboa para que el mismo siga operando luego de la salida del antiguo operador, Panama Ports Company (PPC).

    Alis Fernández

    Periodista Multimedia

    Yasser Yánez García

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    TEMAS: Puerto de BalboaMaersk

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