La Repregunta: Mulino visita el puerto de Balboa por primera vez bajo operación de Maersk
La mañana de este jueves 9 de abril, el presidente José Raúl Mulino recorre las instalaciones del puerto de Balboa, por primera vez desde que APM Terminals, filial de la naviera danesa Maersk, entrara a operar la terminal, luego de que en enero pasado, Panama Ports Company (PPC) perdiera la conseción de ese puerto y de Cristóbal.
Respecto a los tanques de combustible que estan cerca al puente de las Américas, el presidente Mulino aseguró que por el momento no se ha tomado una decisión sobre si reubicar los mismos o cancelar la concesión de la empresa.
Aseguró ademas que 4 ingenieros estadounidenses evaluarán la condición del puente luego del incendio sucedido el pasado lunes 6 de abril.
El presidente Mulino asegura que se reunió con los sindicatos de los trabajadores del puerto de Balboa para que el mismo siga operando luego de la salida del antiguo operador, Panama Ports Company (PPC).