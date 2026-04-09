La Repregunta: Mulino visita el puerto de Balboa por primera vez bajo operación de Maersk

Respecto a los tanques de combustible que estan cerca al puente de las Américas, el presidente Mulino aseguró que por el momento no se ha tomado una decisión sobre si reubicar los mismos o cancelar la concesión de la empresa.

Aseguró ademas que 4 ingenieros estadounidenses evaluarán la condición del puente luego del incendio sucedido el pasado lunes 6 de abril.