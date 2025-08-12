Panamá, 12 de agosto del 2025

    Legislativo

    Ernesto Cedeño presidirá la Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea

    Mario De Gracia
    Pleno legislativo. Archivo.

    En la Asamblea Nacional se instala la comisión de Comercio y Asuntos Económicos este martes 12 de agosto.

    El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca), fue electo presidente de la comisión, con el voto favorable de ocho diputados presentes.

    Finalmente, la comisión quedó instalada así:

    • Ernesto Cedeño, presidente, bancada ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca)

    • Ariana Coba, vicepresidenta, Partido Panameñista

    • Jamis Acosta, secretario, Realizando Metas (RM)

    • Dana Castañeda, comisionada, RM

    • Jorge González, comisionado, coalición Vamos

    • Alexandra Brenes, comisionada, coalición Vamos

    • Jonathan Vega, comisionado, coalición Vamos

    • Néstor Guardia, comisionado, Partido Revolucionario Democrático (PRD)

    • Julio De la Guardia, comisionado, Cambio Democrático (CD)

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


