Ernesto Cedeño presidirá la Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea

En la Asamblea Nacional se instala la comisión de Comercio y Asuntos Económicos este martes 12 de agosto.
El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca), fue electo presidente de la comisión, con el voto favorable de ocho diputados presentes.
Finalmente, la comisión quedó instalada así:
Ernesto Cedeño, presidente, bancada ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca)
Ariana Coba, vicepresidenta, Partido Panameñista
Jamis Acosta, secretario, Realizando Metas (RM)
Dana Castañeda, comisionada, RM
Jorge González, comisionado, coalición Vamos
Alexandra Brenes, comisionada, coalición Vamos
Jonathan Vega, comisionado, coalición Vamos
Néstor Guardia, comisionado, Partido Revolucionario Democrático (PRD)
Julio De la Guardia, comisionado, Cambio Democrático (CD)