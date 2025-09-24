En vivo: Sertv, Aduanas, Ifarhu y Etesa son algunas de las instituciones que sustentan su presupuesto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional analiza este miércoles 24 de septiembre los presupuestos para 2026 de al menos cinco entidades. Entre ellas están la televisora estatal Sertv, la Agencia Panameña de Seguridad de Alimentos, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).