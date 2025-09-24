Panamá, 24 de septiembre del 2025

    Asamblea Nacional

    En vivo: Sertv, Aduanas, Ifarhu y Etesa son algunas de las instituciones que sustentan su presupuesto

    Redacción de La Prensa
    Dustin Guerra, director de Sertv.

    La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional analiza este miércoles 24 de septiembre los presupuestos para 2026 de al menos cinco entidades. Entre ellas están la televisora estatal Sertv, la Agencia Panameña de Seguridad de Alimentos, la Autoridad Nacional de Aduanas, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa).

