EN VIVO | Sin participación ciudadana, comienzan las entrevistas a candidatos a magistrado del Tribunal Electoral

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En total, 21 aspirantes participan en esta fase; otros seis desistieron o no cumplieron con los requisitos.

La mañana de este martes 14 de abril de 2026 marcó el inicio de un proceso clave para la institucionalidad electoral del país, con la apertura de las entrevistas a los aspirantes al cargo de magistrado del Tribunal Electoral y su suplente.

Desde las 10:00 a.m., la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional instaló la jornada en el Auditorio Carlos “Titi” Alvarado, en un ambiente cargado de expectativa política y escrutinio público sobre los perfiles llamados a integrar el máximo ente en materia electoral. En total, 21 aspirantes participan en esta fase. Una de las que desistió de su postulación fue Maritza Cedeño, presidenta del Colegio Nacional de Abogados.

A diferencia de otros procesos similares, esta etapa de entrevistas se desarrolla sin mecanismos de participación ciudadana, un elemento que ha sido objeto de críticas en sectores que demandan mayor apertura y transparencia en la selección de altas autoridades.

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