Enrique Lau Cortés plantea someter a concurso los puestos gerenciales de la CSS

Asamblea Nacional

El pleno de la Asamblea Nacional se mantiene este martes, 4 de febrero, en sesión permanente para continuar las interrogantes al director de la Caja del Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, quien planteó la idea de someter a concursos los puestos gerenciales de la entidad.

El pasado 15 de enero los diputados citaron a Lau Cortés para que respondiera al menos 13 preguntas, pero este martes se le consultó sobre la planilla de la institución y ahí aprovechó para decir ante el pleno sobre la sugerencia de poner a concursos los cargos de gerencia.

En cuanto a la planilla de la CSS se limitó a decir que las diferentes administraciones han sido prolijas en la contratación de recursos humanos.

“Puedo decir que los sitios donde los sistemas de salud son exitosos, se limita a tener una carga burocrática tan pesada. Nosotros estamos planteando que los puestos gerenciales de la Caja sean por concursos. Estamos en este momento diseñando los términos para un concurso transparente que nos permita que las mejores personas sean las que dirijan esta institución”, acotó.

Ente una serie de interrogantes, el diputado panameñista Hugo Méndez entre otras cosas preguntó cuáles son los mecanismos que ha activado la CSS para recuperar los dineros adeudados a la institución y a qué se debe el rezago en materia tecnológica de esa entidad.

En ese sentido, Lau Cortés dijo que que en materia de tecnología el rezago de la CSS se debe fundamentalmente a la falta de articulación y actualización de los sistemas.

¿Qué estamos haciendo? se preguntó el director, quien luego respondió que lo van actualizar y que ya tienen el visto bueno de la Autoridad de Innovación Gubernamental “y estaremos sacando diversos actos para poder actualizar tanto los sistemas en sí, como el de cobro e ingreso, que no tiene actualización desde el 2009”.

Indicó que la actualización del sistema de ingreso tardará seis meses y el resto de los programas deben estar articulados a fin de año.

Sobre los estados financieros de la CSS explicó que mientras no se tengan transparencia en la información, no tienen nada .

"Nosotros podemos tener aproximaciones de los estados financieros, pero no son de la calidad y de la transparencia que exige la Contraloría General de la República para ser refrendados y poder ser utilizados como documento oficial y base actuarial.

“Esperamos tener eso durante este año, tenemos el pie en el acelerador para hacerlo rápido ", explicó

Sobre la cartera morosa indicó que el Gobierno cumplió y pagó a la CSS en septiembre de 2019, $421 millones 370 mil y anunció que tiene una serie de estrategias para cobrar los dineros.

Con respecto al tema de los censos de la salud dijo que son útiles y que esperan tener la información gerencial muy pronto.

“La información de los censos necesitamos procesarlas porque la tenemos en crudo", acotó.

SITUACIÓN DE PROGRAMAS

Lau Cortés enfatizó que la CSS cuenta con cuatro programas que están saludables ellos son el de administración, el de riesgo profesional y el de maternidad y enfermedad.

Sobre el programa de Invalidez Vejez y Muerte, el director de la Caja explicó que el mismo tiene dos subsistema; el de reparto de solidaridad, que hay que buscarle una situación, y el mixto que está saludable

“Yo no he dicho que la CSS está en quiebra o que vamos a colapsar, el objetivo de mi declaración tiene como elemento fundamental llamar a una profunda reflexión sobre la función de protección social de la CSS, porque si como país y todos los sectores no nos ponemos de acuerdo, puede ser demasiado tarde”, afirmó.

Lau Cortés insistió que hay una evidencia actuarial basada en un estado (de 2008), que no ha sido refrendado por la Contraloría General de la República, “pero que no podemos demorar bastante tiempo para buscar una solución”.