Entidades sustentan nuevos traslados de partida ante la Comisión de Presupuesto

Varias instituciones del Estado comparecerán hoy ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar solicitudes de traslados de partida, con el fin de cubrir compromisos operativos y financieros pendientes antes del cierre del año fiscal.

Estas gestiones, en la recta final del periodo 2025, buscan garantizar la continuidad de proyectos y servicios públicos en medio de restricciones de gasto y ajustes administrativos.

Entre las entidades programadas para rendir sus informes figuran el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Órgano Judicial, el Metro de Panamá y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los representantes de cada institución deberán justificar ante los diputados los montos requeridos y detallar el destino de los fondos.

