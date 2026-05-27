Panamá, 27 de mayo del 2026

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    CONTROVERSIA

    Entre ataques a Mulino y amenazas a estudiantes, Consejo de la Unachi debate renuncia de la rectora

    La mayoría de los integrantes del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí son allegados a la rectora y perciben elevados salarios.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Entre ataques a Mulino y amenazas a estudiantes, Consejo de la Unachi debate renuncia de la rectora
    Estudiantes protestan en medio de Consejo Universitario. Cortesía

    El Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) lleva a cabo este martes 27 de mayo una sesión extraordinaria para abordar la renuncia presentada por la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, en medio de una crisis universitaria marcada por cuestionamientos administrativos y tensiones internas. La comunidad académica permanece a la expectativa de las decisiones que deberán adoptarse tras su salida del cargo.

    +info

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    El Consejo General Universitario es considerado el máximo órgano de gobierno de la universidad, y sus funciones están establecidas en la Ley Orgánica de la Unachi, contenida en la Ley 4 de 2006, así como en el Estatuto Universitario. Este organismo tiene carácter tripartito y reúne a representantes de los distintos sectores que conforman la vida universitaria.

    El Consejo General Universitario está integrado por las autoridades universitarias, entre ellas el rector o la rectora —quien lo preside—, los vicerrectores, el secretario general y los decanos de las distintas facultades. También forman parte representantes de los profesores elegidos por sus pares, delegados estudiantiles y miembros del personal administrativo, quienes participan en las decisiones relacionadas con el funcionamiento académico y administrativo de la institución.

    Durante la sesión también se produjeron intervenciones marcadas por la tensión. “Si este audio llega a salir de aquí, lo expulsamos”, advirtió uno de los decanos de la Unachi a un estudiante, mientras que otra autoridad allegada a la rectora cuestionó la actuación del presidente José Raúl Mulino. “Es la primera vez que vemos a un presidente actuando de esa manera. Si no defendemos la autonomía, se van a tomar la universidad”, expresó durante la reunión.

    “Hay una dictadura civil en Panamá y el Gobierno tiene baja aceptación”, dijo otra autoridad cuestionando la administración de Mulino.

    La mayoría de los integrantes del Consejo General Universitario de la Universidad Autónoma de Chiriquí son allegados a la rectora y perciben elevados salarios.

    La renuncia

    Este Consejo General fue convocado luego de que el Ministerio de Educación de Panamá confirmara, este martes 26 de mayo, que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas comunicó voluntariamente su decisión de renunciar al cargo durante una reunión sostenida con la ministra de Educación, Lucy Molinar, el pasado 11 de mayo de 2026.

    Entre ataques a Mulino y amenazas a estudiantes, Consejo de la Unachi debate renuncia de la rectora
    La rectora Etelvina Medianero de Bonagas está presente en el Consejo Universitario. Cortesía

    Según el comunicado oficial, Medianero de Bonagas acudió personalmente a las instalaciones del Meduca, ubicadas en Cárdenas, corregimiento de Ancón, donde además solicitó el pago de sus prestaciones laborales.

    De acuerdo con la versión oficial, una vez concluido el encuentro, la rectora presentó formalmente su carta de renuncia ante la Secretaría del Ministerio de Educación. El documento, según el Meduca, establece que la dimisión sería efectiva a partir del 11 de junio de 2026.

    Información en desarrollo…

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


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