Entre críticas por ampliar las compras sin ley de contrataciones, la Asamblea aprueba el presupuesto de 2027

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el presupuesto general del Estado 2027, cifra que alcanza los $35,111.7 millones, en una sesión marcada por defensas y críticas al proyecto.

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, con [49] votos a favor, [18] en contra y 0 abstenciones, el proyecto de ley 644, que dicta el Presupuesto General del Estado para 2027, cifra que alcanza los $35,111 millones.

La propuesta pasará ahora a manos del Ejecutivo para su sanción.

La sesión comenzó pasadas las 12 mediodía de este viernes 30 de octubre y un grupo de diputados sustentó su posición a favor y en contra.

$120.7 Millones tendrá la Asamblea Nacional. 63.4% Ira a funcionamiento. 36.6% Se destinará a inversión,

La primera en tomar la palabra fue Grace Hernández, de la bancada Seguimos. Dijo que el proyecto de presupuesto es inconveniente “porque exige y somete al pueblo a una austeridad inescrupulosa, mientras algunos ministros disfrutan de su planificado despilfarro escandaloso”.

También habló su colega y compañero de bancada Ernesto Cedeño, quien, entre otras cosas manifestó que era inconstitucional porque no le otorgaba los fondos que por ley tienen que recibir el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Walkiria Chandler, de Vamos, dijo que era inconveniente, y mencionó las áreas a las que les corresponde menos recursos: agua, salud y protección social.

Diputados de distintas bancadas en el pleno de la Asamblea Nacional junto a la presidenta Shirley Castañedas. LP/Elysée Fernández

Alaín Cedeño, del oficialista Realizando Metas (RM) defendió la cifra. Gertrudis Rodríguez, de Cambio Democrático, lo catalogó como un avance en materia de infraestructura vial.

Osman Gómez, del partido Alianza, fue otro que le dio un espaldarazo al proyecto. Quiere que el país sepa que este presupuesto es beneficioso. Listó las obras que se harán el próximo año en su circuito 4-2, Chiriquí.

El oficialista Luis Eduardo Camacho pidió el voto para el proyecto y atacó a la bancada Vamos, quienes se oponen al documento.

Después hablaron Javier Sucre y Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). “Un presupuesto no puede cubrir el 100% de las necesidades de un pueblo. Tiene sus limitaciones”, dijo Robinson. Listó los presupuestos que ha tenido Panamá desde 2019 a la fecha.

Las diputadas Janine Prado, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong, de Vamos, pronunciaron duras críticas al proyecto y principalmente a la modificación al proyecto de ley 370 para ampliar la lista de las entidades que pueden contratar al margen de la ley de contrataciones públicas.

En este aspecto, la diputada Prado alertó sobre las contrataciones directas. Señaló a los diputados de las bancadas RM, PRD, CD, que presentaron la polémica modificación que según dijo, se hizo con el silencio cómplice del gobierno.

Acusó a los diputados que criticaron a la bancada Vamos por oponerse a la reforma de no argumentar de manera técnica la propuesta. Habló de una hora de matraqueo para aprobar la propuesta.

El proyecto de ley 644, que sustentó el ministro de Economía, Felipe Chapman, se aprobó un día antes del 31 de octubre, día en que concluyen las sesiones ordinarias.

Las cifras

El presupuesto de 2027 asciende a $35,111.7 millones: $22,272 millones para funcionamiento (63.4%) y $12,839.7 millones para inversión (36.6%).

Es un monto similar al presupuesto con el que arrancó 2026, de $34,900.8 millones, según los informes de ejecución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Al 30 de septiembre de este año, los traslados de partida y créditos adicionales ya habían elevado el presupuesto de 2026 a $38,915.4 millones, $4,014.6 millones más que lo aprobado.

Pero esa cifra inicial rara vez se mantiene, la prueba está en que al 30 de septiembre de este año, los traslados de partida y créditos adicionales ya habían elevado el presupuesto de 2026 a $38,915.4 millones, $4,014.6 millones más que lo aprobado.

Compras sin ley de contrataciones

El cambio más polémico se aprobó en segundo debate. Los diputados Robinson, Manuel Cohen, de CD y Camacho propusieron reformar el artículo 370 del proyecto para ampliar la lista de entidades que pueden contratar hasta $1 millón sin aplicar la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas.

La lista incluye a instituciones públicas “tales como” los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno. De esta manera podrán adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos por situaciones fortuitas o de urgencia, o por razones de interés público que requieran atención prioritaria.

Robinson y su copartidario Raúl Pineda defendieron el artículo en el pleno.

La diputada Janine Prado, de Vamos, calificó el cambio de “gravísimo” y advirtió que “pareciera que pudiera existir un negociado detrás de esto”.