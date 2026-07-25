Entre curules vacías y 106 modificaciones, se empantana el debate del reglamento interno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La discusión sobre las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional perdió impulso en el pleno y ha entrado en una fase de estancamiento.

Hace tres semanas comenzó el segundo debate de este proyecto con una activa participación de diputados de distintas bancadas. Pero estos últimos días el ritmo bajó en medio de un pleno con poca asistencia y del rejuego político para la conformación de las 15 comisiones permanentes del legislativo.

Además, ha quedado relegado por otros asuntos de la agenda legislativa. En varias sesiones recientes, el debate ha sido interrumpido por la presentación de proyectos de ley sobre temas ajenos a la reforma del RORI.

A eso se le suma una propuesta que amenaza con devolver la iniciativa a primer debate. La propuesta fue presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, de la bancada oficialista Realizando Metas (RM), con el apoyo de otros de su colegas, entre ellos Benicio Robinson, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Diputado Luis Eduardo Camacho, de RM. LP/Isaac Ortega

El objetivo: que el proyecto de ley 594 del RORI regrese a la Comisión de Credenciales para “ampliar consultas”. La iniciativa, que aún no ha sido sometida a votación del pleno, ralentizó el debate.

Camacho alegó que han continuado llegando propuestas de modificación. Hasta este jueves 23 de julio se habían presentado 106 cambios al documento, casi el triple de las 37 modificaciones que recibió durante su discusión en primer debate en la Comisión de Credenciales.

Vamos rechaza devolver el proyecto

La diputada de la bancada Vamos, Yamireliz Chong, cuestionó la intención de devolver la iniciativa a la Comisión de Credenciales. A su juicio, ello significaría dilatar una discusión que ya consumió meses de trabajo.

“Es lamentable porque nosotros en el primer debate le invertimos demasiado tiempo a este proyecto para que pudiera pasar y que luego en el pleno todos los diputados tuvieran la oportunidad de opinar y proponer sus modificaciones”, dijo.

Yamireliz Chong, diputada de la bancada de Vamos. LP

Para Chong, la postura de la bancada oficialista evidencia que nunca existió un interés real en reformar las reglas internas del Legislativo.

“La bancada de Realizando Metas ha dicho claramente que no quiere y no le interesa una reforma al reglamento interno de la Asamblea. Lo que está demostrando es que lo que se hizo en la comisión solamente era para marear a los panameños y marear a los diputados”, aseguró.

La diputada insistió en que el pleno es el espacio donde deben discutirse las reformas y donde cada uno de los 71 diputados debe fijar públicamente su posición.

“Nosotros vamos a mantenernos firmes en continuar con el segundo debate del reglamento interno y presentar todas las propuestas que fueron rechazadas en primer debate para que los 71 diputados puedan decidir si están a favor o en contra de eliminar privilegios o de descontarse el salario cuando no vengan a trabajar”, afirmó.

Entre las propuestas impulsadas por Vamos figuran la eliminación de la exoneración para importar vehículos libres de impuestos, descuentos salariales para los diputados que falten injustificadamente a las sesiones del pleno y prohibir el nepotismo en los despachos legislativos.

También proponen modificar el orden de discusión de los proyectos de ley para evitar que permanezcan engavetados y establecer restricciones para que diputados que incumplan con las sesiones obligatorias puedan presidir comisiones.

Piden agilizar el debate

El diputado Jhonathan Vega, también de la bancada Vamos, recordó que la propuesta para devolver el proyecto a primer debate sigue siendo únicamente una solicitud y que el pleno deberá decidir su futuro.

Jhonathan Vega, diputado de Vamos. LP

“El proyecto tiene que seguir discutiéndose en segundo debate y posteriormente el pleno determinará si continúa su trámite o regresa a comisión”, indicó.

Vega reconoció que el proyecto ha acumulado un elevado número de propuestas, y consideró que la discusión debe acelerarse.

“Hay muchas propuestas que se han presentado de todos los grupos políticos. El tema es que ya está en segundo debate y hay que darle continuidad”, remarcó.

El diputado atribuyó parte del retraso a la agenda del pleno, que en los últimos días ha estado concentrada en la instalación de las comisiones permanentes.

“Se necesita más tiempo y ojalá podamos encontrar una coyuntura para agilizar este proyecto”, destacó Vega.

Más de un centenar de modificaciones

La discusión del RORI ha estado marcada por propuestas que buscan modificar prácticas históricas de la Asamblea y otras que han generado fuertes diferencias entre las bancadas.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas, este 14 de julio de 2026. LP/Gabriel Rodríguez

Entre ellas figuran iniciativas para eliminar el voto secreto en las decisiones del pleno; descontar el salario a los diputados que falten a las sesiones; eliminar la exoneración para la importación de vehículos; prohibir la contratación de familiares en los despachos legislativos; y blindar la planilla asignada a los diputados, propuesta impulsada por el PRD y que provocó críticas de distintos sectores.

El debate para cambiar el reglamento interno fue retomado por la presidenta del legislativo, Shirley Castañedas, como una de sus promesas tras asumir la dirección del legislativo el pasado 1 de julio. Promesa que fue respaldada por la bancada del PRD tras pactar una alianza.

Dicho acuerdo quedó plasmado en el quinto punto del documento que firmaron RM y PRD, y en el que pactan “proseguir con el debate de las reformas” al RORI.

El proyecto fue aprobado en abril pasado por la Comisión de Credenciales, dirigido entonces por la diputada de RM, Dana Castañeda. Sin embargo, no se discutió en segundo debate bajo la presidencia del panameñista Jorge Herrera.