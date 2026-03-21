Entre porquerizas y desechos: el recorrido que expone la crisis en la cuenca del río Pacora

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El recorrido comenzó temprano siguiendo el curso de los afluentes de la cuenca del río Pacora. La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo de la Asamblea Nacional llegó a varias comunidades del área este de la provincia de Panamá, como Las Garzas, San Martín y San Miguel, para constatar lo que, hasta ahora, eran denuncias reiteradas: focos de contaminación en una de las principales cuencas que abastecen de agua a miles de personas.

A lo largo del trayecto, los diputados y representantes del Comité de la subcuenca del río Pacora se encontraron con un paisaje que alterna entre la riqueza natural y signos evidentes de deterioro: aguas turbias, residuos acumulados en las orillas y descargas que, poco a poco, van abriéndose paso hasta desembocar en el río principal, cuyo caudal termina en la planta potabilizadora Centenario.

El deterioro ambiental

El diputado independiente Betserai Richards advirtió que una de las principales preocupaciones gira en torno a la contaminación generada por porquerizas. “Es una situación que nos recuerda mucho a lo que pasó en Azuero”, señaló, en alusión a los episodios recientes en esa región de Herrera y Los Santos, donde actividades porcinas comprometieron fuentes hídricas. A su juicio, el riesgo es que el problema se repita, esta vez en una cuenca clave para Panamá este.

La basura asedia las fuentes hídricas de la zona. Isaac Ortega

Aunque uno de los propietarios aseguró que la actividad ya no está en funcionamiento, las comunidades sostienen lo contrario. Richards explicó que persiste la inquietud por la acumulación de aguas residuales que no han sido tratadas ni eliminadas. “No quisiéramos pensar que hay operaciones clandestinas o que, aún suspendidas, siguen contaminando de forma subterránea el río”, advirtió.

La inquietud no es menor. Según datos compartidos por comités comunitarios, al menos cinco puntos de contaminación han sido identificados en la zona. Durante el recorrido, la comisión logró verificar dos de ellos: uno vinculado al manejo inadecuado de desechos por parte de la propia comunidad y otro asociado a una porqueriza cuya actividad fue suspendida, pero sin que se resolviera el problema de fondo.

En ese sitio, aún permanecen fosas con aguas estancadas que, con la llegada de la temporada lluviosa, podrían desbordarse y arrastrar contaminantes directamente hacia el río. El escenario preocupa por su potencial impacto acumulativo en una cuenca que, aguas abajo, se convierte en fuente de abastecimiento para la población.

Richards fue enfático en señalar la dimensión del problema: en el circuito 8-6, que abarca Panamá Este, residen cerca de 400 mil personas que dependen, en gran medida, del agua que proviene de esta cuenca. “Esto es extremadamente grave”, subrayó, al tiempo que hizo un llamado al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente para actuar de manera coordinada.

Aguas residuales terminan en los afluentes del río Pacora. Isaac Ortega

Evitar una crisis hídrica

Desde la comisión, el diputado Lenín Ulate, presidente del grupo legislativo, explicó que el recorrido responde precisamente a la intención de evitar que se repita el escenario de crisis observado en Azuero. “No queremos que pase aquí lo que ya está pasando allá”, dijo, mientras detallaba que las denuncias ciudadanas apuntan a más de diez puntos de contaminación en el río Pacora.

Ulate adelantó que, como resultado de la inspección, se elaborará un informe que incluirá recomendaciones y una hoja de ruta para las autoridades. El documento será remitido a entidades como el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, con el objetivo de que se adopten medidas concretas más allá del diagnóstico.

El diputado también recordó que existe una ley que protege la cuenca del río Pacora, pero que aún no ha sido reglamentada. Para la comisión, este vacío normativo limita la capacidad de acción institucional y retrasa la implementación de controles efectivos en una zona que ya muestra signos de presión ambiental.

El rol de la comunidad

En paralelo, organizaciones comunitarias han venido documentando la situación desde hace meses. Mitzi Fajardo, secretaria del Comité de Subcuenca del río Pacora, acompañó el recorrido y explicó que la contaminación no responde a una sola fuente, sino a la suma de prácticas cotidianas: aguas grises, basura doméstica y el impacto de visitantes que dejan residuos en las riberas.

Mitzi Fajardo, secretaria del Comité de Subcuenca del río Pacora. Isaac Ortega

“Todo esto va bajando al río”, explicó, al describir cómo pequeñas descargas, repetidas a lo largo del tiempo, terminan acumulándose en un sistema hídrico interconectado. La consecuencia es directa: el agua que se contamina en las partes altas termina siendo la misma que llega a los hogares tras pasar por la planta potabilizadora.

Fajardo insistió en que el problema también es cultural. La presencia de botellas de vidrio, basura acumulada y desechos abandonados evidencia, a su juicio, una falta de conciencia sobre el impacto de estas acciones. “Es la misma agua que usted toma en su casa”, recordó, en un llamado directo a los visitantes y residentes.

Sin embargo, más allá de la conducta ciudadana, las comunidades reclaman mayor presencia institucional. Aunque reconocen el trabajo del Ministerio de Ambiente, señalan limitaciones en la respuesta del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, especialmente en la fiscalización de actividades porcinas y en los mecanismos de denuncia.

Al final del recorrido, entre el murmullo del agua y el rastro visible de la contaminación, queda una conclusión compartida: la cuenca del río Pacora se encuentra en una encrucijada. Lo que está en juego no es solo la salud de un ecosistema, sino la calidad del agua que abastece a buena parte de Panamá este, en un momento en que las advertencias ya no provienen solo de informes técnicos, sino de lo que se ve —y se respira— a orillas del río.